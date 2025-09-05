Інтерфакс-Україна
15:06 05.09.2025

Запрошення Віткоффа до України залишається в силі - МЗС

Запрошення спеціального посланника президента США Стівена Віткоффа відвідати Україну залишається в силі, заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

"Запрошення залишається в силі", - сказав Тихий на брифінгу в Києві в пʼятницю.

Як повідомлялося, наприкінці серпня керівник Офісу президента України Андрій Єрмак і перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця зустрілися в Нью-Йорку зі спеціальним посланником президента США Дональда Трампа Стівеном Віткоффом і запросили його відвідати Україну.

