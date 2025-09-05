Інтерфакс-Україна
Події
13:16 05.09.2025

Зеленський і Кошта обговорили програму SAFE та скоординували кроки щодо перемовин про членство в ЄС

1 хв читати
Зеленський і Кошта обговорили програму SAFE та скоординували кроки щодо перемовин про членство в ЄС
Фото: https://www.facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Європейської Ради Антоніо Коштою програму SAFE (Security Action for Europe — "Безпекові дії для Європи"), лідери також скоординували кроки щодо перемовин про членство України в ЄС.

"Ми в Україні дуже цінуємо і такі європейські інструменти, як програма SAFE... Ми приєднали вже 19 європейських країн, ми говорили сьогодні з президентом Кошту про можливості цієї програми. Україна має бути повноцінною учасницею і програма SAFE може значно допомогти розбудові оборонних спроможностей в Україні та в інших країнах Європи. Наші команди предметно цим займаються", - сказав Зеленський на пресконфренції в Ужгороді.

Він і Кошта також обговорили ситуацію в перемовинах щодо членства України в ЄС і скоординували кроки.

Зеленський подякував президенту Євроради та всім у Європі, хто допомагає проводити сильну спільну санкційну політику проти РФ.

Теги: #кошта #safe #програма #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:33 05.09.2025
Матернова: Разом із Зеленським і Коштою ми приєднаємося до Конгресу регіональних влад

Матернова: Разом із Зеленським і Коштою ми приєднаємося до Конгресу регіональних влад

11:53 05.09.2025
Зеленський: Важливо, щоб Орбан почув сигнал від США щодо російської нафти

Зеленський: Важливо, щоб Орбан почув сигнал від США щодо російської нафти

10:29 05.09.2025
Зеленський - Рютте: важливо зміцнити українську ППО

Зеленський - Рютте: важливо зміцнити українську ППО

10:10 05.09.2025
Путін заявив, що готовий зустрітися із Зеленським винятково в Росії

Путін заявив, що готовий зустрітися із Зеленським винятково в Росії

22:00 04.09.2025
Фіцо має намір говорити з Зеленським під час зустрічі в Ужгороді про енергетичну інфраструктуру

Фіцо має намір говорити з Зеленським під час зустрічі в Ужгороді про енергетичну інфраструктуру

19:54 04.09.2025
Україна запропонувала США розглянути спеціальний формат для захисту українського неба - Зеленський

Україна запропонувала США розглянути спеціальний формат для захисту українського неба - Зеленський

19:10 04.09.2025
26 країн погодилися надати Україні гарантії безпеки

26 країн погодилися надати Україні гарантії безпеки

18:10 04.09.2025
Кошта в п’ятницю зустрінеться із Зеленським в Ужгороді

Кошта в п’ятницю зустрінеться із Зеленським в Ужгороді

17:40 04.09.2025
Зеленський: Ми обговорили з Трампом тиск на Росію, щоб примусити її до миру

Зеленський: Ми обговорили з Трампом тиск на Росію, щоб примусити її до миру

15:14 04.09.2025
Завершилася зустріч Зеленського та Віткоффа

Завершилася зустріч Зеленського та Віткоффа

ВАЖЛИВЕ

Якщо Угорщина припинить імпортувати російську нафту та газ, це прискорить кінець війни, заявив Кошта

Зеленський про розгортання військ партнерів в Україні: Буде точно не в одиницях, а в тисячах

Українські фахівці розвивають далекобійність, були позитивні випробування – Зеленський

Україна готова зустрічатися з Орбаном, щоб проговорити причини блокування вступу до ЄС, - Зеленський

Команда ЄС прямує до Вашингтона, щоб працювати зі США над новим санкційним пакетом проти РФ, – Кошта

ОСТАННЄ

Якщо Угорщина припинить імпортувати російську нафту та газ, це прискорить кінець війни, заявив Кошта

Після повернення незалежності НАБУ-САП відповідальність на нас в рази більше – Кривонос

Зеленський про розгортання військ партнерів в Україні: Буде точно не в одиницях, а в тисячах

Українські фахівці розвивають далекобійність, були позитивні випробування – Зеленський

Україна готова зустрічатися з Орбаном, щоб проговорити причини блокування вступу до ЄС, - Зеленський

Команда ЄС прямує до Вашингтона, щоб працювати зі США над новим санкційним пакетом проти РФ, – Кошта

Ексзаступника голови ДФС Бамбізова затримано за підозрою в організації конвертцентру на 1,5 млрд грн

Зеленський: Важливо, щоб гарантії безпеки почали працювати вже зараз, під час війни, а не тільки після її закінчення

Голова ВАКС: Відчуваємо загрозу незалежності суду

На "Центри життєстійкості" держава планує виділити 1 млрд грн в 2026 р.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА