Зеленський і Кошта обговорили програму SAFE та скоординували кроки щодо перемовин про членство в ЄС

Фото: https://www.facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Європейської Ради Антоніо Коштою програму SAFE (Security Action for Europe — "Безпекові дії для Європи"), лідери також скоординували кроки щодо перемовин про членство України в ЄС.

"Ми в Україні дуже цінуємо і такі європейські інструменти, як програма SAFE... Ми приєднали вже 19 європейських країн, ми говорили сьогодні з президентом Кошту про можливості цієї програми. Україна має бути повноцінною учасницею і програма SAFE може значно допомогти розбудові оборонних спроможностей в Україні та в інших країнах Європи. Наші команди предметно цим займаються", - сказав Зеленський на пресконфренції в Ужгороді.

Він і Кошта також обговорили ситуацію в перемовинах щодо членства України в ЄС і скоординували кроки.

Зеленський подякував президенту Євроради та всім у Європі, хто допомагає проводити сильну спільну санкційну політику проти РФ.