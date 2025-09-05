Інтерфакс-Україна
Події
13:11 05.09.2025

Зеленський: Важливо, щоб гарантії безпеки почали працювати вже зараз, під час війни, а не тільки після її закінчення

Фото: сайт Президента України

Важливо, щоб гарантії безпеки почали працювати вже зараз, під час війни, а не тільки після її закінчення, наголосив президент України у зверненні до учасників міжнародного економічного форуму "Амброзетті".

"Коли ми говоримо про гарантії безпеки для України, у коаліції охочих є 35 країн, і 26 із них готові допомогти реальною підтримкою безпеки. Це велика зміна. Це сильні країни, і Італія, авжеж, є однією з них. Президент Трамп підтвердив: Америка готова взяти участь. Протягом найближчих тижнів ми обговоримо з кожною країною, що саме вони можуть зробити. І важливо, щоб гарантії безпеки почали працювати вже зараз, під час війни, а не тільки після її закінчення", - заявив Зеленський, повідомляється на сайті Офісу президента у п'ятницю.

За словами президента, вже почалося створення безпекової системи, яка підштовхне Росію до миру.

Президент відзначив важливість підтримки європейського бізнесу – галузей промисловості, робочих місць та місця у глобальній конкуренції.

"В Україні ми вважаємо, що проєкт відбудови нашої країни після війни є фундаментальним економічним проєктом для всієї Європи. Для нас членство України у Євросоюзі та відбудова України також є елементами безпеки. Джорджа Мелоні підтримує нас у цьому. І я дуже сподіваюся, що участь Італії буде дійсно сильною й помітною", – підсумував Глава держави.

Глава держави подякував за запрошення та увагу до України, а також додав: українці цінують те, що люди в Італії чують та підтримують нас. 

Теги: #гарантії_безпеки

