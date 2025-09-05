Інтерфакс-Україна
09:35 05.09.2025

Росіяни вдарили по обʼєкту критичної інфраструктури на Чернігівщині

В результаті російського удару в деяких населених пунктах Чернігівщини відсутнє електропостачання, повідомив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації Вʼячеслав Чаус.

"Черговий ворожий удар по обʼєкту критичної інфраструктури у Новгород-Сіверській громаді: через це у частині населених пунктів відсутнє електропостачання. Відновлювальні роботи тривають", - написав Чаус в телеграм-каналі.

Всього за добу росіяни 95 разів обстріляв Чернігівську область, під російськими обстрілами – 29 населених пунктів.

 

