Сили безпілотних систем уразили за добу 753 ворожі цілі

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 753 цілі противника впродовж доби, повідомляють СБС в телеграм-каналі станом на ранок п'ятниці.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 201 одиниця особового складу, з яких 102 – ліквідовано; 13 точок вильоту пілотів БпЛА; 6 танків; 15 артилерійських систем; 2 одиниці бронетехніки; 55 безпілотних літальних апаратів противника типу "коптер" та "крило".

"Загалом упродовж вересня (01–04.09) знищено/уражено 2888 цілей, з них 742 – особовий склад противника", - повідомили СБС.