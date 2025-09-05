Інтерфакс-Україна
Сили безпілотних систем уразили за добу 753 ворожі цілі

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 753 цілі противника впродовж доби, повідомляють СБС в телеграм-каналі станом на ранок п'ятниці.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 201 одиниця особового складу, з яких 102 – ліквідовано; 13 точок вильоту пілотів БпЛА; 6 танків; 15 артилерійських систем; 2 одиниці бронетехніки; 55 безпілотних літальних апаратів противника типу "коптер" та "крило".

"Загалом упродовж вересня (01–04.09) знищено/уражено 2888 цілей, з них 742 – особовий склад противника", - повідомили СБС.

 

