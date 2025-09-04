Президент ЄК та радники Трампа обговорять санкції проти російських нафти і газу в найближчі 24 години – Стубб

Фото: https://www.pap.pl

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що президент Дональд Трамп під час телефонної розмови з європейськими лідерами у четвер запропонував, щоб США та Європа діяли разом щодо подальших санкцій проти Росії, і що санкції щодо нафти та газу є предметом обговорення.

"У цьому випадку є дві цілі, а саме нафта і газ. Президент Комісії Урсула фон дер Ляєн і найближчі радники президента Трампа обговорять це протягом наступних 24 годин", - сказав Стубб, повідомляє The Guardian.

Він зазначив, що підхід Трампа полягав у тому, що США та Європа повинні діяти разом щодо політики санкцій і шукати шляхи, зокрема, щоб зупинити російську військову машину економічними засобами.