19:38 04.09.2025
Число поранених гуманітарної місії з розмінування зросло до 5 осіб
Кількість поранених цивільних внаслідок сьогоднішньої російської атаки по Чернігівщині зросла до п’яти осіб, повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) В’ячеслав Чаус.
"Наразі відомо про 2 загиблих та 5 поранених через російський ракетний удар по Киселівській громаді. Це працівники гуманітарної місії із розмінування "Данська рада у справах біженців", - написав він у телеграм у четвер.
Чаус зазначив, що поранені отримують всю необхідну допомогу у медичних закладах.
"На місці події працюють правоохоронці, документуючи наслідки удару", - повідомив він.