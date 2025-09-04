Інтерфакс-Україна
Події
19:38 04.09.2025

Число поранених гуманітарної місії з розмінування зросло до 5 осіб

1 хв читати
Число поранених гуманітарної місії з розмінування зросло до 5 осіб

Кількість поранених цивільних внаслідок сьогоднішньої російської атаки по Чернігівщині зросла до п’яти осіб, повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) В’ячеслав Чаус.

"Наразі відомо про 2 загиблих та 5 поранених через російський ракетний удар по Киселівській громаді. Це працівники гуманітарної місії із розмінування "Данська рада у справах біженців", - написав він у телеграм у четвер.

Чаус зазначив, що поранені отримують всю необхідну допомогу у медичних закладах.

"На місці події працюють правоохоронці, документуючи наслідки удару", - повідомив він.

 

Теги: #гуммісія #чернігівщина #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:32 03.09.2025
У Костянтинівці загинули 9 людей, 7 дістали поранень через ворожі обстріли 3 вересня - влада

У Костянтинівці загинули 9 людей, 7 дістали поранень через ворожі обстріли 3 вересня - влада

15:09 03.09.2025
У Нікополі від артобстрілу загинув чоловік – ОВА

У Нікополі від артобстрілу загинув чоловік – ОВА

09:47 03.09.2025
Низка поїздів прямує в об’їзд пошкодженої ділянки в Кіровоградській області, затримка рейсів - до 7 годин

Низка поїздів прямує в об’їзд пошкодженої ділянки в Кіровоградській області, затримка рейсів - до 7 годин

07:05 02.09.2025
Російський обстріл Білозерки на Херсонщині: загинув літній чоловік – ОВА

Російський обстріл Білозерки на Херсонщині: загинув літній чоловік – ОВА

14:17 01.09.2025
Бригада "ДТЕК" потрапила під атаку БПЛА РФ, люди вціліли

Бригада "ДТЕК" потрапила під атаку БПЛА РФ, люди вціліли

11:21 01.09.2025
Російський агресор невпинно обстрілював населені пункти України, є жертви, постраждалі, руйнування

Російський агресор невпинно обстрілював населені пункти України, є жертви, постраждалі, руйнування

10:47 01.09.2025
У Донецькій області загинули двоє людей, восьмеро зазнали поранень минулої доби через ворожі обстріли

У Донецькій області загинули двоє людей, восьмеро зазнали поранень минулої доби через ворожі обстріли

10:34 01.09.2025
Окупанти 307 раз обстріляли Чернігівську область за тиждень, поранені троє цивільних – обладміністрація

Окупанти 307 раз обстріляли Чернігівську область за тиждень, поранені троє цивільних – обладміністрація

22:43 31.08.2025
Приватні будинки горять через російський обстріл села у Харківській області - МВА

Приватні будинки горять через російський обстріл села у Харківській області - МВА

13:51 31.08.2025
Окупанти 33 рази обстріляли населені пункти Донецької області за добу, 2 цивільних загинули – обладміністрація

Окупанти 33 рази обстріляли населені пункти Донецької області за добу, 2 цивільних загинули – обладміністрація

ВАЖЛИВЕ

Україна запропонувала США розглянути спеціальний формат для захисту українського неба - Зеленський

США узгодять і допрацюють моніторинг безпеки Україні – Макрон

Членство України в ЄС винесено в окремий пункт гарантій безпеки – Зеленський

"Коаліція охочих" вивела схему військового і політичного залучення для гарантування миру для України

Зеленський повідомив про напрацювання базової рамки гарантій безпеки

ОСТАННЄ

Україна запропонувала США розглянути спеціальний формат для захисту українського неба - Зеленський

Жителям Лозової і Близнюківської громади почали повертати світло

Нардепи вимагають від силових структур розібратися щодо оприлюднення у Телеграмі деталей розслідування вбивства Парубія

Президент ЄК та радники Трампа обговорять санкції проти російських нафти і газу в найближчі 24 години – Стубб

Глави МЗС України та Індії домовились зустрітись під час тижня високого рівня ГА ООН

Керівництво ЄС і прем'єр Індії обговорили припинення війни РФ в Україні

26 країн погодилися надати Україні гарантії безпеки

Суд обрав генералу СБУ Вітюку запобіжний захід у вигляді застави в 9 млн грн – ЦПК

Лубінець про удар по гуманітарній місії: Світ має реагувати на порушення Росією норм міжнародного права

"Укренерго" за війну зазнало колосальної кількості кібератак з боку РФ, але вони не досягли результату, – член наглядової ради

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА