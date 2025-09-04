Число поранених гуманітарної місії з розмінування зросло до 5 осіб

Кількість поранених цивільних внаслідок сьогоднішньої російської атаки по Чернігівщині зросла до п’яти осіб, повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) В’ячеслав Чаус.

"Наразі відомо про 2 загиблих та 5 поранених через російський ракетний удар по Киселівській громаді. Це працівники гуманітарної місії із розмінування "Данська рада у справах біженців", - написав він у телеграм у четвер.

Чаус зазначив, що поранені отримують всю необхідну допомогу у медичних закладах.

"На місці події працюють правоохоронці, документуючи наслідки удару", - повідомив він.