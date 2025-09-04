Інтерфакс-Україна
Події
17:49 04.09.2025

Європа і США дадуть відповідь санкціями, якщо РФ і надалі буде відмовлятися від конкретних переговорів про мир, – Макрон

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Європа і США дадуть "чітку відповідь" РФ, якщо країна-агресорка і надалі відмовлятиметься від конкретних переговорів про мир, зокрема будуть застосовані санкції, заявив президент Франції Емманюель Макрон.

"Ми всі подаємо сигнал, що тепер всі сигнали повинні перетворитися на реальність. Те, що було погоджено два тижні тому. Повинна бути зустріч на рівні президентів, потім трьохстороння зустріч і чотирьохстороння зустріч. Якщо Росія і надалі буде відмовлятися від конкретних переговорів про мир, з березня вона це робить, то ми разом з США йдемо на додаткові санкції і дамо чітку відповідь на цю відмову Росії", - сказав він журналістам за підсумками зустрічей у Парижі.

Теги: #санкції_рф #європа #сша

