17:36 04.09.2025
У найближчі тижні буде фіналізовано внесок США у гарантії безпеки України - Макрон
Фото: https://www.facebook.com/EmmanuelMacron
У найближчі тижні буде фіналізовано внесок США у гарантії безпеки України, повідомив президент Франції Емманюель Макрон.
"В найближчі тижні ми визначимо чітко, який буде внесок Америки в цій коаліції", - сказав він на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським за підсумками зустрічей у Парижі.
За його словами, учасники зустрічі чітко визначили внески у гарантії європейських, азіатських, тихоокеанських країн та Канади.
"Ми визначили перші зобов'язання, вторинні зобов'язання для того, щоб припинити війну. Це все було погоджено сьогодні з президентом Трампом", - зазначив він.