17:36 04.09.2025

У найближчі тижні буде фіналізовано внесок США у гарантії безпеки України - Макрон

Фото: https://www.facebook.com/EmmanuelMacron

У найближчі тижні буде фіналізовано внесок США у гарантії безпеки України, повідомив президент Франції Емманюель Макрон.

"В найближчі тижні ми визначимо чітко, який буде внесок Америки в цій коаліції", - сказав він на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським за підсумками зустрічей у Парижі.

За його словами, учасники зустрічі чітко визначили внески у гарантії європейських, азіатських, тихоокеанських країн та Канади.

"Ми визначили перші зобов'язання, вторинні зобов'язання для того, щоб припинити війну. Це все було погоджено сьогодні з президентом Трампом", - зазначив він.

Теги: #макрон #гарантії_безпеки #сша

