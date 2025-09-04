Інтерфакс-Україна
12:32 04.09.2025

В Португалії оголосили національну жалобу за 17 загиблими в аварії фунікулера в Лісабоні

Президент Португалії Марселу Ребелу де Соуза оголосив четвер днем національної жалоби в пам'ять за загиблими під час аварії фунікулеру "Глорія" (Elevador da Glória) у Лісабоні у середу, коли загинуло 17 осіб, ще 21 – отримали поранення, повідомляє національний мовник RTP.

"Країна перебуває в національній жалобі через аварію фунікулеру в районі Глорія в Лісабоні. Президент республіки підписав відповідний указ у середу ввечері. У столиці міська рада оголосила три дні муніципальної жалоби. Зафіксовано 17 загиблих", - йдеться у повідомленні на сайті телерадіокомпанії.

Служба цивільної оборони повідомила у четвер про 17 загиблих, кількість поранених становила 21 особу.

Трагедія сталася у середу близько 18:00 на лінії фунікулера Gloria, коли один зі вагонів, що може перевозити біля 40 людей, обірвався з тросу та зійшов з рейок. На повороті вагон зіткнувся з будинком, та перекинувся на дах. Вагон, що знаходився в кінці лінії, очевидно, не зазнав пошкоджень, але відео, зняте очевидцями та показане CNN Portugal, зафіксувало, як він сильно здригнувся, коли інший вагон зірвався вниз, а кілька пасажирів вистрибнули з вікон і люди почали кричати.

Фунікулер Gloria з'єднує Растаурадорес з садом Сан-Педро-де-Алькантара в районі Байру-Алту, проходить дистанцію близько 265 метрів і користується великою популярністю. За даними міської ради, лінія Gloria щорічно перевозить близько 3 млн пасажирів, і нею користуються як туристи, так і місцеві жителі.

Це одна з трьох фунікулерних ліній, що експлуатуються муніципальною транспортною компанією Carris, перевізник заявив у середу, що "всі протоколи технічного обслуговування були виконані", включаючи щомісячні та щотижневі програми технічного обслуговування та щоденні перевірки.

В якості запобіжного заходу міська рада Лісабона видала наказ про припинення роботи фунікулерів Bica, Lavra та Graça, ці об'єкти мають бути додатково перевірені в ході технічних оглядів.

За інформацією, прокуратура розпочала розслідування обставин цієї аварії. Директор управління з попередження та розслідування авіаційних та залізничних аварій повідомив телеканалу RTP, що в його розпорядженні є лише один слідчий, і тому розслідування на місці події розпочнеться лише у четвер.

Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн написала в X, що "з сумом дізналася про сходження поїзда з рейок... Висловлюю співчуття родинам жертв".

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес написав в X, що він "вражений жахливою аварією", а міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні написав, що він зустрівся з міністром закордонних справ Португалії і висловив свою "солідарність з жертвами".

Теги: #лісабон #фунікулер #аварія

