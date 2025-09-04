Спека найближчими днями полишить Україну до наступного літа

Погода в Україні в п'ятницю, 5 вересня, буде теплою, без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 21-26°; на заході та півдні країни вночі 12-17°, вдень 24-29°. В Києві температура вночі 12-14°, вдень 24-26°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, за весь період метеорологічних спостережень в Києві 5 вересня найвища температура була +30,5° в 2008р., найнижча вночі +3,3° в 1901 та 1906 роках.

В суботу, 6 вересня, в Україні без опадів, лише на крайньому заході країни вдень місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 21-26°; на заході та півдні країни вночі 12-17°, вдень 24-29°. В Києві температура вночі 12-14°, вдень 24-26°.