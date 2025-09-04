Інтерфакс-Україна
Події
09:22 04.09.2025

Повітряні сили: Знешкоджено 84 ворожих БПЛА, є влучання на 17 локаціях

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Сили оборони України минулої ночі знешкодили 84 ворожих безпілотники із 112, що атакували територію України, проте зафіксовано влучання 28 ударних БпЛА на 17 локаціях, є падіння уламків збитих апаратів на 5 локаціях, повідомили Повітряні сили (ПС) ЗСУ.

"У ніч на 4 вересня (із 19.30 3 вересня) противник атакував 112-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське – ТОТ Криму", - йдеться у повідомленні ПС ЗСУ у телеграм-каналі у четвер.

Повідомляється, що станом на 09:00 відомо про збиті/подавлені 84 ворожих БпЛА типу Shahed і дроні-імітатори різних типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 28 ударних БпЛА на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

