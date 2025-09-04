Генштаб зафіксував упродовж доби 180 бойових зіткнень

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 180 бойових зіткнень. Про це ГШ ЗСУ повідомляє у телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 четверга.

"Вчора противник завдав 4 ракетних та 63 авіаційних ударів, застосував 28 ракет, скинув 118 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 5088 обстрілів, зокрема 25 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6104 дронів-камікадзе", - повідомляє Генштаб