02:13 04.09.2025

Україна запускає конкурс на державно-приватне партнерство у порту Чорноморськ

Україна оголосила конкурс публічно-приватного партнерства (ППП) щодо Першого та Контейнерного терміналів порту Чорноморськ, ставши першим проєктом такого формату в портовій сфері після початку повномасштабного вторгнення, повідомила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко.

Як повідомила прем’єр-міністр у Facebook, напередодні в Одесі віце-прем’єр Олексій Кулеба підписав наказ про створення конкурсної комісії. Наступними етапами стануть підготовка документації, оголошення міжнародного конкурсу та визначення переможця.

"За останній рік на зустрічах з іноземними інвесторами щоразу звучав інтерес саме до цього порту. Уже понад 40 провідних міжнародних портових операторів та інвесторів заявили про готовність долучитися. Це може стати найбільшою інвестицією в історії українських портів — сотні мільйонів доларів у модернізацію та понад $1,1 млрд надходжень до бюджетів протягом 40 років", - зазначила Свириденко.

Вона наголосила, що формат ППП вигідний для держави, оскільки право власності зберігається за державою, а інвестор здійснює модернізацію та управління. "Це сигнал світу, що Україна відкрита до інвестицій і гарантує прозорі правила для бізнесу", — додала Свириденко.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1P7iGssti5/

Ворог знову атакував припортову інфраструктуру Одещини - РДА

Калмикова анонсувала проведення архітектурних і скульптурних конкурсів на низку обʼєктів НВМК

Україна планує до кінця 2025р оголосити конкурс на концесію контейнерного та 1-го терміналу порту "Чорноморськ"

Сили оборони уразили російський порт "Оля" в Астраханській області

Україна перезапускає конкурси на розподіл вуглеводнів на Межигірській і Свічанській ділянках – прем'єрка

Вісім заявок подано на посаду президента КАІ

Призначення глави ДМС за конкурсом гарантує безперервність реформ і її модернізацію за стандартами ЄС

"Європейська солідарність" ініціює законопроєкт про відновлення конкурсного відбору прокурорів до Офісу генпрокурора

У Британії вилучили одну з рекордних партій кокаїну на майже GBP100 млн

Україна планує підписати контракт з переможцем концесійного конкурсу в порту "Чорноморськ" в IV кв.-2025 - Мінрозвитку

