Україна запускає конкурс на державно-приватне партнерство у порту Чорноморськ

Україна оголосила конкурс публічно-приватного партнерства (ППП) щодо Першого та Контейнерного терміналів порту Чорноморськ, ставши першим проєктом такого формату в портовій сфері після початку повномасштабного вторгнення, повідомила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко.

Як повідомила прем’єр-міністр у Facebook, напередодні в Одесі віце-прем’єр Олексій Кулеба підписав наказ про створення конкурсної комісії. Наступними етапами стануть підготовка документації, оголошення міжнародного конкурсу та визначення переможця.

"За останній рік на зустрічах з іноземними інвесторами щоразу звучав інтерес саме до цього порту. Уже понад 40 провідних міжнародних портових операторів та інвесторів заявили про готовність долучитися. Це може стати найбільшою інвестицією в історії українських портів — сотні мільйонів доларів у модернізацію та понад $1,1 млрд надходжень до бюджетів протягом 40 років", - зазначила Свириденко.

Вона наголосила, що формат ППП вигідний для держави, оскільки право власності зберігається за державою, а інвестор здійснює модернізацію та управління. "Це сигнал світу, що Україна відкрита до інвестицій і гарантує прозорі правила для бізнесу", — додала Свириденко.

