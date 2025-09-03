Інтерфакс-Україна
22:13 03.09.2025

Чехія у 2026–2030 роках щороку виділятиме понад 40 млн євро в межах програми відновлення України

Уряд Чехії на своєму засіданні в середу схвалив, що в межах програми відновлення України на 2026–2030 роки щороку буде виділятися один мільярд крон (приблизно 40 млн євро), після засідання кабінету повідомив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, передає Novinky.

"Програма діє з 2023 року, і Чехія має намір і надалі використовувати її для відновлення країни, яка з 2022 року чинить опір російській агресії. За словами Ліпавського, завдяки програмі Чехія також отримає підтримку з боку Європейського Союзу. Уже в березні ЄС схвалив для Чехії два проєкти на суму чотири мільярди крон (приблизно 160 млн євро)", - зазаначено в повідомленні.

Фінансування здійснюватиметься через Національний банк розвитку та спрямовуватиметься також на гуманітарні й реконструкційні проєкти. За словами міністра, йдеться про "флагман доброї репутації Чехії у світі".

Як зазначає видання, з 2023 року до цього часу на програму щороку виділялося 500 млн крон (приблизно 20 млн євро).

Ліпавський також нагадав, що в неділю мине пів року відтоді, як Україна прийняла американський план перемир’я, тоді як Росія не виявляє інтересу до завершення конфлікту.

Джерело: https://www.novinky.cz/clanek/domaci-na-program-ukrajina-pujde-kazdy-rok-miliarda-korun-rozhodla-vlada-40536996

