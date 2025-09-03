В Києві чоловік вкусив поліцейського під час перевірки документів – ТЦК та СП

Чоловік вкусив поліцейського під час перевірки документів у Києві, через агресивну реакцію його закували в кайданки та доставили на військово-лікарську комісію, повідомила пресслужба Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

"02.09.2025 року під час проведення заходів оповіщення, військовослужбовці разом із співробітниками поліції зупинили чоловіка для перевірки військово- облікових документів, в процесі перевірки виявилось що громадянин розшукується по 210 ст. КУпАП", - йдеться у повідомленні столичного ТЦК та СП у Фейсбуці у середу.

Повідомляється, що коли йому про це повідомили, громадянин почав поводитись агресивно. "В подальшому була спроба заспокоїти громадянина, але у відповідь громадянин вкусив працівника поліції за руку. Після цього поліцією було прийняте рішення надягнути кайданки на порушника".

В подальшому громадянин був доставлений до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки для проходження військово-лікарської комісії.