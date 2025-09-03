Інтерфакс-Україна
17:32 03.09.2025

У Костянтинівці загинули 9 людей, 7 дістали поранень через ворожі обстріли 3 вересня - влада

Фото: https://t.me/VadymFilashkin

Дев'ятеро цивільних осіб загинули, семеро дістали поранень у місті Костянтинівка Донецької області в середу, 3 вересня, повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Зранку росіяни обстріляли місто зі ствольної артилерії — загинули 8 людей від 44 до 74 років, поранення отримали шестеро. Пошкоджено 2 багатоповерхівки, приватний будинок, крамниця, торговий центр і 5 торгових павільйонів", - написав Філашкін у Телеграмі в середу.

Крім того, за його даними, ворог двічі бив FPV-дронами по цивільним автівкам — внаслідок цих атак загинула 36-річна жінка, ще 1 людина поранена.

