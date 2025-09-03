Інтерфакс-Україна
17:13 03.09.2025

Міністри оборони України та Британії скоординували наступні кроки в посиленні обороноздатності обох держав, готують важливі рішення

Фото: https://t.me/Denys_Smyhal

Міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив про проведення важливої зустрічі у Києві з міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі, який перебуває із візитом у Києві.

"Серед ключових потреб України – боєприпаси, засоби ППО та далекобійна зброя. Наголосив на важливості довгострокової підтримки України для досягнення тривалого миру та створення умов, за яких РФ не матиме можливості відновити агресію", - написав Шмигаль в Х в середу за підсумками зустрічі.

За словами міністра, окремо вони обговорили механізми гарантій безпеки, зокрема роль "Коаліції охочих". Він наголосив, що Україна розраховує на сильні внески країн-партнерів для зміцнення своїх оборонних спроможностей.

"У продовження домовленостей президента України та прем’єр-міністра Великої Британії скоординували наші наступні кроки в посиленні обороноздатності обох держав. Готуємо важливі рішення в цьому напрямку", - повідомив Шмигаль.

Начальник генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Андрій Гнатов та очільник Головного управління розвідки генерал-лейтенант Кирило Буданов представили британській стороні актуальні дані щодо ситуації на полі бою та планів РФ.

"Детально розглянули стратегію ворога з нарощування військових спроможностей – виклик, на який Україна разом із союзниками має виробити відповідь", - додав Шмигаль.

За вагомий внесок у зміцнення нашої обороноздатності він нагородив британського колегу відзнакою Міністерства оборони України "Хрест пошани".

Теги: #шмигаль #джон_гілі #зустріч

