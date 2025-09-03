Інтерфакс-Україна
14:18 03.09.2025

Освітній комітет Ради розгляне питання з несвоєчасною доставкою підручників в школи - Бабак

Фото: https://t.me/Ukrenergo

Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій розгляне питання з несвоєчасною доставкою підручників в школи, заявив голова комітету Сергій Бабак.

"Давайте зафіксуємо ситуацію щодо підручників. Станом на 8:00 1 вересня до закладів освіти було доставлено: за старим механізмом (через обласні книжкові бази) – 81,6% підручників, за новим механізмом (безпосередньо від видавництв до закладів освіти) – 44,5%. Щодо підручників, надрукованих шрифтом Брайля: доставлено 0 примірників", - написав Бабак в телеграм-каналі.

Він зазначив, що Комітет продовжує стежити за ситуацією, а також, що це питання буде винесене на засідання Комітету, де буде проведено детальний аналіз: чому так сталося та наскільки ефективно було використано державні кошти на друк та доставку.

Як повідомлялося, раніше голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак розповів, що станом на 18 серпня лише 51,18% підручників із 8,7 млн запланованих поки доставлено до шкіл. Також він повідомив, що жоден із запланованих 30 тис. підручників шрифтом Брайля не доставлений до шкіл, а договори на друк укладено лише на 6,5 тис.

Теги: #підручники #верховна_рада #бабак

