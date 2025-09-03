Рада закликала парламенти та уряди іноземних держав засудити вбивство Парубія
Народні депутати закликали парламенти та уряди іноземних держав та міжнародні організації засудити вбивство народного депутата, колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія як акт політичного терору, що є частиною агресивної війни Російської Федерації проти України.
За відповідну постанову №13723 проголосували 296 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у середу.
Звернення Верховної Ради також містить прохання до Європейського парламенту та парламентів держав-членів ЄС вшанувати хвилиною мовчання пам’ять Парубія та всіх українців, які загинули через агресію Російської Федерації. Народні депутати закликали міжнародних партнерів України посилити політичний, економічний і санкційний тиск на РФ як державу-терористку, яка веде агресивну війну та вдається до політичних вбивств і дестабілізаційних акцій. Крім того, Верховна Рада звернулась до міжнародної спільноти з проханням надати Україні додаткову допомогу у сфері безпеки й оборони, зокрема для посилення спроможності протидіяти терористичним і диверсійним атакам.
Верховна Рада у зверненні також вимагає від українських правоохоронних органів невідкладно, професійно, прозоро та результативно розслідувати вбивство Парубія, за потреби — із залученням міжнародних експертів.
Онлайн-трансляцію пленарного засідання в Youtube веде народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність").