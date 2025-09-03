Інтерфакс-Україна
Події
11:44 03.09.2025

Рада закликала парламенти та уряди іноземних держав засудити вбивство Парубія

1 хв читати
Рада закликала парламенти та уряди іноземних держав засудити вбивство Парубія

Народні депутати закликали парламенти та уряди іноземних держав та міжнародні організації засудити вбивство народного депутата, колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія як акт політичного терору, що є частиною агресивної війни Російської Федерації проти України.

За відповідну постанову №13723 проголосували 296 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у середу.

Звернення Верховної Ради також містить прохання до Європейського парламенту та парламентів держав-членів ЄС вшанувати хвилиною мовчання пам’ять Парубія та всіх українців, які загинули через агресію Російської Федерації. Народні депутати закликали міжнародних партнерів України посилити політичний, економічний і санкційний тиск на РФ як державу-терористку, яка веде агресивну війну та вдається до політичних вбивств і дестабілізаційних акцій. Крім того, Верховна Рада звернулась до міжнародної спільноти з проханням надати Україні додаткову допомогу у сфері безпеки й оборони, зокрема для посилення спроможності протидіяти терористичним і диверсійним атакам.

Верховна Рада у зверненні також вимагає від українських правоохоронних органів невідкладно, професійно, прозоро та результативно розслідувати вбивство Парубія, за потреби — із залученням міжнародних експертів.

Онлайн-трансляцію пленарного засідання в Youtube веде народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність").

Теги: #рада #парубій

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:02 03.09.2025
Ексдружина підозрюваного у вбивстві Парубія: Син не спілкувався з батьком, бо один був патріотом, а інший - ні

Ексдружина підозрюваного у вбивстві Парубія: Син не спілкувався з батьком, бо один був патріотом, а інший - ні

01:21 03.09.2025
Відкрилась 14-та сесія Верховної Ради - нардеп

Відкрилась 14-та сесія Верховної Ради - нардеп

21:15 02.09.2025
Порошенко з нардепами "Євросолідарності" ініціювали звернення Ради до міжнародних партнерів щодо вбивства Парубія

Порошенко з нардепами "Євросолідарності" ініціювали звернення Ради до міжнародних партнерів щодо вбивства Парубія

19:39 02.09.2025
Нєбитов: У підозрюваного у вбивстві Парубія не було спільників в Україні

Нєбитов: У підозрюваного у вбивстві Парубія не було спільників в Україні

17:01 02.09.2025
Син підозрюваного у вбивстві Парубія воював у 93-й бригаді й загинув у Бахмуті - ЗМІ

Син підозрюваного у вбивстві Парубія воював у 93-й бригаді й загинув у Бахмуті - ЗМІ

13:29 02.09.2025
Підозрюваний у вбивстві Парубія сказав журналістам, що визнає свою провину, хоче обміну на українських військових і не виключав замах на Порошенка

Підозрюваний у вбивстві Парубія сказав журналістам, що визнає свою провину, хоче обміну на українських військових і не виключав замах на Порошенка

20:38 01.09.2025
У центрі Києва вшановують памʼять Парубія

У центрі Києва вшановують памʼять Парубія

13:35 01.09.2025
Керівник Львівського СБУ щодо "російського сліду" вбивства Парубія: документуємо інформацію, відпрацьовуємо цю версію

Керівник Львівського СБУ щодо "російського сліду" вбивства Парубія: документуємо інформацію, відпрацьовуємо цю версію

11:05 01.09.2025
Росіяни шантажували підозрюваного у вбивстві Парубія інформацією про зниклого безвісти на війні сина – ЗМІ

Росіяни шантажували підозрюваного у вбивстві Парубія інформацією про зниклого безвісти на війні сина – ЗМІ

01:31 01.09.2025
Ймовірного убивцю Парубія затримали у Хмельницькій області - МВС

Ймовірного убивцю Парубія затримали у Хмельницькій області - МВС

ВАЖЛИВЕ

Зеленський прибув до Данії

Бронювання 100% співробітників критичних підприємств на прифронтових територіях стало доступним у "Дії"

Місія МВФ прибула в Київ для обговорення перспектив 2026 року

Зеленський повідомив, що сьогодні буде у Данії та ввечері – у Парижі

Міністр оборони Великої Британії приїхав у Київ

ОСТАННЄ

В Одесі відновили рух на найдовшому трамвайному маршруті країни

Гілі побачив будівлю Британської Ради у Києві, що зазнала пошкоджень від російських ударів

Зеленський прибув до Данії

ДОТ Міноборони оголосив закупівлю наборів засобів особистої гігієни

Посадку літака президента Литви було ускладнено через "рекламний дрон"

Необхідно зважати, як впливатиме на плани НАТО участь у гарантіях безпеки для України - Рютте

Рютте сподівається, що після зустрічі "Коаліції охочих" з'явиться чітке уявлення щодо гарантій безпеки для України

У Козачій Лопані внаслідок атаки ворожого дрона загинув мирний мешканець

Бронювання 100% співробітників критичних підприємств на прифронтових територіях стало доступним у "Дії"

Місія МВФ прибула в Київ для обговорення перспектив 2026 року

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА