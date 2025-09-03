414 окрема бригада безпілотних систем "Птахи Мадяра" увійшла до складу СБС ЗСУ

414 окрема бригада безпілотних систем "Птахи Мадяра" увійшла до складу Сил безпілотних систем Збройних сил України.

Як повідомляється у телеграм-каналі СБС, "Птахи Мадяра" - лідер серед усіх безпілотних підрозділів Сил оборони України за показниками знищення живої сили та техніки противника.

"Птахи Мадяра" були створені у травні 2022 року Робертом "Мадяром" Бровді та за час повномасштабної війни розширилися від взводу до бригади. Наразі підрозділ забезпечує багаторівневий вплив на смузі фронту протяжністю понад 150 км: від безперервної розвідки та ураження противника силами БпЛА до формування антидронових "куполів" над українськими містами", - йдеться у повідомленні.

За інформацією, на базі бригади створено власне виробництво боєприпасів, сучасний R&D-центр та центр кастомізації БпЛА, мережу шкіл підготовки пілотів FPV і фахівців радіорозвідки, налагоджено випуск комплексів РЕБ та РЕР, розгорнуто розробку радіолокаційних систем.

Нині командир бригади – молодший лейтенант Андрій "Кліма" Клименко.

Як повідомлялось, 8 травня президент України Володимир Зеленський присвоїв засновнику і командиру 414 окремої бригади ударних безпілотних авіаційних систем у складі Сухопутних військ ЗСУ (більш відомому як "Птахи Мадяра") майору Роберту Бровді звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка".