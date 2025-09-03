Інтерфакс-Україна
10:45 03.09.2025

414 окрема бригада безпілотних систем "Птахи Мадяра" увійшла до складу СБС ЗСУ

414 окрема бригада безпілотних систем "Птахи Мадяра" увійшла до складу Сил безпілотних систем Збройних сил України.

Як повідомляється у телеграм-каналі СБС, "Птахи Мадяра" - лідер серед усіх безпілотних підрозділів Сил оборони України за показниками знищення живої сили та техніки противника.

"Птахи Мадяра" були створені у травні 2022 року Робертом "Мадяром" Бровді та за час повномасштабної війни розширилися від взводу до бригади. Наразі підрозділ забезпечує багаторівневий вплив на смузі фронту протяжністю понад 150 км: від безперервної розвідки та ураження противника силами БпЛА до формування антидронових "куполів" над українськими містами", - йдеться у повідомленні.

За інформацією, на базі бригади створено власне виробництво боєприпасів, сучасний R&D-центр та центр кастомізації БпЛА, мережу шкіл підготовки пілотів FPV і фахівців радіорозвідки, налагоджено випуск комплексів РЕБ та РЕР, розгорнуто розробку радіолокаційних систем.

Нині командир бригади – молодший лейтенант Андрій "Кліма" Клименко.

Як повідомлялось, 8 травня президент України Володимир Зеленський присвоїв засновнику і командиру 414 окремої бригади ударних безпілотних авіаційних систем у складі Сухопутних військ ЗСУ (більш відомому як "Птахи Мадяра") майору Роберту Бровді звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка".

