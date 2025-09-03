Через ворожу атаку без електрики більше 30 тис. домогосподарств на Чернігівщині

Фото: Pixabay

Внаслідок атаки окупаційної армії РФ більше 30 тис. домогосподарств у Ніжинському районі лишилися без енергопостачання, повідомив у середу вранці очільник Чернігівської обласної військової адміністрації Вʼячеслав Чаус.

"Чернігівська область – під атакою російських безпілотників. Ворог вчергове поцілив у об’єкт цивільної критичної інфраструктури. Без електрики більше 30 тис. домогосподарств у Ніжинському районі", - написав він у Телеграмі.

За його словами, для відновлення задіяні всі необхідні служби.