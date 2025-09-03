Інтерфакс-Україна
Ще одна петиція про заборону їздити по Києву мотоциклам і автомобілям з гучними двигунами набрала необхідні голоси

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом заборонити їздити по столиці мотоциклам і автомобілям з гучними двигунами набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, петицію було подано 7 липня і станом на 3 вересня вона набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.

"В країні йде війна, люди і так лякаються кожного звуку, схожого на шахед, особливо діти, а мотоцикли летять і наче всі спеціально дають газу, чим ще більше викликають страх і навіть паніку у мешканців Києва!!! Прошу заборонити їзду мотоциклів по місту на час поки йде війна", - йдеться в тексті петиції.

Як повідомлялося, в жовтні 2024 року петиція на сайті Київської міської ради з закликом посилити контроль за дотриманням рівня шуму від транспортних засобів на дорогах столиці набрала необхідну для розгляду кількість голосів. Тоді Київська влада підтримала дану петицію, зазначивши, що рішенням Київської міської ради від 23 червня 2022 року  "Про обмеження в русі деяких транспортних засобів на території міста Києва", рух транспортних засобів, які використовують у своїй конструкції систему випуску відпрацьованих газів "прямоток" та інші вихлопні системи, де немає шумопоглинача, визнано такими, що порушують права та законні інтереси мешканців міста Києва, мають негативний вплив на їхній психоемоційний стан та потребує заборони у Києві. Згідно з документом передбачено, що поліція в період воєнного стану має вжити невідкладних заходів, спрямованих на виявлення на території Києва випадків руху таких транспортних засобів.

24 червня 2025 року чергова петиція на сайті Київради із закликом обмежити гучність вихлопних систем транспортних засобів у столиці набрала необхідну для розгляду кількість голосів. У відповідь у Київській владі поскаржилися, що у правоохоронних органів відсутній дієвий механізм притягнення до відповідальності за пересування на автомобілях, що використовують у своїй конструкції систему випуску відпрацьованих газів "прямострум" та інші вихлопні системи, де немає шумопоглинача.

22 серпня керівник Національної поліції України Іван Вигівський в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" заявив, що необхідно вводити адміністративну відповідальність за використання транспортних засобів з гучними вихлопними системами.

