Генштаб зафіксував впродовж доби 166 бойових зіткнень

Фото: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 166 бойових зіткнень. Про це ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 середи.

"Вчора противник завдав 81 авіаційного удару, скинув 150 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4 809 обстрілів, зокрема 60 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5 173 дрони-камікадзе", - повідомляє Генштаб