08:07 03.09.2025
Генштаб зафіксував впродовж доби 166 бойових зіткнень
Фото: Генштаб ЗСУ
Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 166 бойових зіткнень. Про це ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 середи.
"Вчора противник завдав 81 авіаційного удару, скинув 150 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4 809 обстрілів, зокрема 60 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5 173 дрони-камікадзе", - повідомляє Генштаб