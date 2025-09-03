Інтерфакс-Україна
Генштаб зафіксував впродовж доби 166 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував впродовж доби 166 бойових зіткнень
Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 166 бойових зіткнень. Про це  ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 середи. 

"Вчора противник завдав 81 авіаційного удару, скинув 150 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4 809 обстрілів, зокрема 60 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5 173 дрони-камікадзе", - повідомляє Генштаб

 

