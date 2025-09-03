Інтерфакс-Україна
Події
05:42 03.09.2025

Пожежі й пошкоджені будівлі у Хмельницькому внаслідок ворожої атаки - мер

1 хв читати

Пошкодження цивільної інфраструктури й займання внаслідок нічної атаки ворога сталися в Хмельницькому, повідомив міський голова Олександр Симчишин в телеграм-каналі.

"В місті лунали вибухи. Працювали сили ППО. На жаль, в результаті терористичної атаки є пошкодження і загоряння. Рятувальники вже усувають наслідки. Також є пошкоджені вікна у будинках.Інформації про постраждалих чи загиблих, на разі, немає", - написав Симчишин у Телеграм.

Джерело: https://t.me/symchyshyn_oleksandr/14204

Теги: #наслідки #хмельницький #атака

