Пожежі й пошкоджені будівлі у Хмельницькому внаслідок ворожої атаки - мер

Пошкодження цивільної інфраструктури й займання внаслідок нічної атаки ворога сталися в Хмельницькому, повідомив міський голова Олександр Симчишин в телеграм-каналі.

"В місті лунали вибухи. Працювали сили ППО. На жаль, в результаті терористичної атаки є пошкодження і загоряння. Рятувальники вже усувають наслідки. Також є пошкоджені вікна у будинках.Інформації про постраждалих чи загиблих, на разі, немає", - написав Симчишин у Телеграм.

Джерело: https://t.me/symchyshyn_oleksandr/14204