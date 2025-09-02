Сікорський вимагає аби Польщу прийняли до G20 - ЗМІ

Віце-прем'єр, очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський висловив бажання, щоб його державу запросили до G20. Сікорський озвучив це під час зустрічі у вівторок у Маямі з держсекретарем США Марко Рубіо, повідомив портал TVN24.

"У зв'язку з тим, що Польща увійшла до клубу трильйонних економік, я домагався, щоб Сполучені Штати, які наступного року головуватимуть у групі G20, запросили нас до цього кола", – сказав Cікорський на брифінгу для журналістів після зустрічі.

На його думку, Польща "має на це право не тільки як одна з двадцяти найбільших економік світу, але й як країна, яка представляє політичний та інтелектуальний аргумент".

"Адже ми є країною, яка здійснила успішну трансформацію від планової економіки до вільної економіки і є прикладом для наслідування для інших", – оцінив він.

ВВП Польщі у 2025 році за прогнозами становитиме понад трильйон доларів, що робить її 20-ю в рейтингу найбільших економік світу.

Окрім того Сікорський заявив, що значна частина зустрічі з Рубіо була присвячена Україні.

"Ми спільно домагаємося справедливого миру для України, і він настане тоді, коли Путін дійде висновку, що вторгнення було помилкою, що він не може досягти своїх цілей за прийнятну ціну. А щоб наблизити цей момент, потрібно накласти на Росію більш суворі санкції і допомогти Україні, - переконував Сікорський.

За його словами, "Україна вже виграла війну на морі і знерухомила близько 20 відсотків російських потужностей з переробки нафти".

Джерело: https://tvn24.pl/polska/radoslaw-sikorski-zabiegalem-by-usa-zaprosily-nas-do-g20-st8628169