Інтерфакс-Україна
Події
22:19 02.09.2025

Трамп про Путіна і Зеленського: побачимо, що вони зроблять, я хочу покласти кінець вбивствам

1 хв читати

Президент США Дональд Трамп заявляє, що прискіпливо спостерігає за діями Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського і має намір покласти край вбивствам на російсько-українській війні.

Під час пресконференції у Вашингтоні у вівторок відповідаючи на питання журналіста, чи будуть якісь наслідки для Путіна і Зеленського, якщо ті не зустрінуться, президент США відповів: "Побачимо, що станеться, побачимо, що вони зроблять. Я спостерігаю прискіпливо за тим всім". "Минулого тижня вони втратили 7 317 солдатів без жодної на то причини. І росіяни, і українці. Я хочу покласти цьому кінець", - додав Трамп.

Як повідомлялося, 30 серпня Трамп підтвердив проведення тристороннього переговорного процесу щодо війни разом з Зеленським та Путіним та визнав, що сторони поки не готові до двосторонніх переговорів.

2 вересня Трамп заявив, що вкрай розчарований Володимиром Путіним в контексті російсько-української війни попри чудові стосунки з ним, та анонсував пакет допомоги, не уточнивши його розмір та вміст, акцентувавши при цьому, що це не є "питанням України".

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=thGWGgm9Mp8

Теги: #рф #перемовини #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:44 02.09.2025
Трамп має намір змінити підхід до РФ, якщо виявиться, що зустріч з Путіним була марною

Трамп має намір змінити підхід до РФ, якщо виявиться, що зустріч з Путіним була марною

22:19 02.09.2025
Сікорський вимагає аби Польщу прийняли до G20 - ЗМІ

Сікорський вимагає аби Польщу прийняли до G20 - ЗМІ

22:10 02.09.2025
Трамп заявив що дуже розчарований Путіним і анонсував допомогу

Трамп заявив що дуже розчарований Путіним і анонсував допомогу

22:05 02.09.2025
Трамп оголосив про перейменування міста Гантсвілл на Рокет-сіті та переніс туди штаб Космічного командування США

Трамп оголосив про перейменування міста Гантсвілл на Рокет-сіті та переніс туди штаб Космічного командування США

21:11 02.09.2025
Трамп заявив що дуже розчарований Путіним і анонсував допомогу

Трамп заявив що дуже розчарований Путіним і анонсував допомогу

20:54 02.09.2025
Глава МЗС Чехії: Росія планує розширити мобілізацію, Путіна не цікавить мир

Глава МЗС Чехії: Росія планує розширити мобілізацію, Путіна не цікавить мир

15:16 29.08.2025
РФ можуть пропонувати новий рівень перемовин для відтермінування зустрічей лідерів – Зеленський

РФ можуть пропонувати новий рівень перемовин для відтермінування зустрічей лідерів – Зеленський

19:16 26.08.2025
Зеленський анонсував контакти на тижні з країнами, які можуть бути майданчиками для розмови з РФ

Зеленський анонсував контакти на тижні з країнами, які можуть бути майданчиками для розмови з РФ

19:23 25.08.2025
Трамп переконаний, що Путін уникає зустрічі з Зеленським, бо той йому не подобається

Трамп переконаний, що Путін уникає зустрічі з Зеленським, бо той йому не подобається

10:34 21.08.2025
Зеленський: Досі немає жодного сигналу з Москви, що вони справді збираються йти на змістовні перемовини

Зеленський: Досі немає жодного сигналу з Москви, що вони справді збираються йти на змістовні перемовини

ВАЖЛИВЕ

Росіяни накопичують свої сили на деяких ділянках фронту, будемо відповідати на удари РФ - Зеленський

Зеленський: Сьогодні узгодили основу для подальших контактів з "Коаліцією охочих" щодо наповнення гарантій безпеки для України

СБУ сприймає підозру Вітюку як помсту за затримання співробітників НАБУ

Високопосадовця СБУ підозрюють у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні - САП

Прокуратура перекваліфікувала дії підозрюваного у вбивстві Парубія на "посягання на життя народного депутата"

ОСТАННЄ

Сили оборони відбили з початку доби 122 ворожі атаки - Генштаб

Укроборонпром у перший день роботи на MSPO підписав три угоди про співпрацю - Сметанін

Порошенко з нардепами "Євросолідарності" ініціювали звернення Ради до міжнародних партнерів щодо вбивства Парубія

Міненерго України розцінює заяви Путіна щодо ЗАЕС як цілеспрямовану ескалацію загрози ядерній безпеці

Росіяни накопичують свої сили на деяких ділянках фронту, будемо відповідати на удари РФ - Зеленський

Шмигаль та посол Туреччини в Україні обговорили співпрацю, зокрема у побудові безпілотників

МЗС у відповідь Путіну про ЗАЕС: Крадій має повернути вкрадене, а не пропонувати його комусь в оренду

Прем’єр Нідерландів анонсував візит до Парижа для участі у зустрічі "Коаліції охочих"

Зеленський: Сьогодні узгодили основу для подальших контактів з "Коаліцією охочих" щодо наповнення гарантій безпеки для України

Над проєктами у сфері культури, історії та релігії в Офісі президента буде працювати військова та науковиця Титаренко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА