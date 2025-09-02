Трамп про Путіна і Зеленського: побачимо, що вони зроблять, я хочу покласти кінець вбивствам

Президент США Дональд Трамп заявляє, що прискіпливо спостерігає за діями Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського і має намір покласти край вбивствам на російсько-українській війні.

Під час пресконференції у Вашингтоні у вівторок відповідаючи на питання журналіста, чи будуть якісь наслідки для Путіна і Зеленського, якщо ті не зустрінуться, президент США відповів: "Побачимо, що станеться, побачимо, що вони зроблять. Я спостерігаю прискіпливо за тим всім". "Минулого тижня вони втратили 7 317 солдатів без жодної на то причини. І росіяни, і українці. Я хочу покласти цьому кінець", - додав Трамп.

Як повідомлялося, 30 серпня Трамп підтвердив проведення тристороннього переговорного процесу щодо війни разом з Зеленським та Путіним та визнав, що сторони поки не готові до двосторонніх переговорів.

2 вересня Трамп заявив, що вкрай розчарований Володимиром Путіним в контексті російсько-української війни попри чудові стосунки з ним, та анонсував пакет допомоги, не уточнивши його розмір та вміст, акцентувавши при цьому, що це не є "питанням України".

