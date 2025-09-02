Інтерфакс-Україна
Події
21:15 02.09.2025

Порошенко з нардепами "Євросолідарності" ініціювали звернення Ради до міжнародних партнерів щодо вбивства Парубія

Народні депутати фракції "Європейська солідарність" та інших фракцій українського парламенту зареєстрували у Верховній Раді проєкт звернення до парламентів і урядів іноземних держав, міжнародних організацій у зв’язку з убивством народного депутата України фракції "Євросолідарність", колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія.

Як повідомляється на сайті парламенту, відповідний проєкт постанови зареєстрований під №13723 2 вересня. Його авторами виступили 72 народні депутати, включно з лідером "Європейської солідарності" Петра Порошенка та однойменною фракцією у повному складі, чинного спікера парламенту Руслана Стефанчука, депутатів фракцій "Слуга народу", "Батьківщина", "Голос", груп "За майбутнє", "Довіра", позафракційних.

"Пам’ять про Андрія Парубія — його патріотизм, жертовність і відданість Україні — назавжди залишиться прикладом для майбутніх поколінь. Сьогодні як ніколи Україна потребує єдності вільного світу. Лише спільними зусиллями ми зможемо зупинити державу-терориста, яка прагне знищити український народ та підірвати основи міжнародного правопорядку", – йдеться у проєкті документа.

Парламентарі вимагають від українських правоохоронних органів забезпечити невідкладне, професійне, прозоре та результативне розслідування убивства, за потреби — із залученням міжнародних експертів. Водночас міжнародних партнерів України закликають посилити політичний, економічний і санкційний тиск на РФ як державу-терориста, яка веде агресивну війну та вдається до політичних убивств і дестабілізаційних акцій.

Депутати закликають міжнародну спільноту засудити цей акт політичного терору як частину агресивної війни РФ проти України та звертаються з проханням надати Україні додаткову допомогу у сфері безпеки й оборони, зокрема для посилення спроможності протидіяти терористичним і диверсійним атакам.

Як повідомлялося, народного депутата, голову Верховної Ради у 2016-2019 рр. Парубія застрелили на вулиці у Львові опівдні 30 серпня. Невідомий чоловік здійснив декілька пострілів у політика, внаслідок яких той загинув на місці.

Ймовірного стрільця у справі про убивство Парубія затримали у Хмельницькій області, це 52-річний львів'янин Михайло Сцельніков, він дав показання та зізнався у злочині. Йому висунута підозра за ст.112 (посягання на життя народного депутата України, вчинене у зв’язку з його державною чи громадською діяльністю) Кримінального кодексу України.

 

 

 

