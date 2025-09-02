Міненерго України розцінює заяви Путіна щодо ЗАЕС як цілеспрямовану ескалацію загрози ядерній безпеці

Публічні заяви Владіміра Путіна від 2 вересня 2025 року про запровадження нових, невідомих досі систем управління та контролю над окупованою російськими агресорами Запорізькою АЕС мають розцінюватися як свідчення планів використати її в якості військового інструмента у подальшому веденні війни проти України, заявило Міністерство енергетики.

Міненерго наголосило, що будь-які спроби РФ ввести нові форми "управління" чи "контролю" на ЗАЕС – це цілеспрямована ескалація загрози ядерній безпеці.

"Україна закликає міжнародну спільноту дати цим заявам і діям чітку оцінку, з урахуванням їхнього потенційного впливу на безпеку всього Європейського континенту. Закликаємо міжнародних партнерів до негайної реакції, зокрема в рамках вересневої сесії Генеральної конференції МАГАТЕ, де ці загрози повинні бути чітко оцінені і визнані на міжнародному рівні", – йдеться в заяві Міненерго у вівторок увечері.

Воно підкреслило, що наслідки експлуатації ЗАЕС, яка через дії РФ перебуває в умовах позапроєктної загрози, тобто режиму, не передбаченого ані конструктивно, ані процедурно, неможливо належним чином оцінити через постійну військову присутність на ньому. Водночас Росія, яка атакувала важкою військовою технікою та окупувала цивільний ядерний об’єкт України, силою і терором блокує законний український регуляторний і операторський контроль над станцією, що є невід’ємною власністю України.

При цьому міністерство акцентувало, що від часу окупації станції РФ допустила системні, критично небезпечні деформації у технічному функціонуванні цього ядерного об’єкта. Воно наголосило на знищенні Росією основного джерела водопостачання ЗАЕС унаслідок підриву Каховської греблі, а також на багаторазових її відключеннях від української енергосистеми, що вже дев’ять разів призводили до повного знеструмлення станції – стану, який є прямою передумовою ядерної аварії.

"Умови, в яких ЗАЕС утримується тривалий час у режимі холодного зупину, під наглядом сторонніх невстановлених осіб і без доступу легітимного українського оператора, є принципово несумісними з базовими стандартами ядерної безпеки для об’єкта такого масштабу", – підкреслило Міністерство енергетики.

Як повідомлялося, раніше Путін на зустрічі з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо в Пекіні заявив, що "ми можемо співпрацювати з американськими партнерами і на Запорізькій АЕС. Ми, в принципі, побічно ці питання теж з ними обговорювали".

Він додав, що це "стосується і української сторони на Запорізькій АЕС". "І якщо складуться сприятливі обставини – ми обговорювали це з американськими колегами – ми можемо навіть втрьох на Запорізькій атомній станції попрацювати", – заявив Путін.