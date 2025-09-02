Інтерфакс-Україна
Події
21:01 02.09.2025

Міненерго України розцінює заяви Путіна щодо ЗАЕС як цілеспрямовану ескалацію загрози ядерній безпеці

2 хв читати
Міненерго України розцінює заяви Путіна щодо ЗАЕС як цілеспрямовану ескалацію загрози ядерній безпеці

Публічні заяви Владіміра Путіна від 2 вересня 2025 року про запровадження нових, невідомих досі систем управління та контролю над окупованою російськими агресорами Запорізькою АЕС мають розцінюватися як свідчення планів використати її в якості військового інструмента у подальшому веденні війни проти України, заявило Міністерство енергетики.

Міненерго наголосило, що будь-які спроби РФ ввести нові форми "управління" чи "контролю" на ЗАЕС – це цілеспрямована ескалація загрози ядерній безпеці.

"Україна закликає міжнародну спільноту дати цим заявам і діям чітку оцінку, з урахуванням їхнього потенційного впливу на безпеку всього Європейського континенту. Закликаємо міжнародних партнерів до негайної реакції, зокрема в рамках вересневої сесії Генеральної конференції МАГАТЕ, де ці загрози повинні бути чітко оцінені і визнані на міжнародному рівні", – йдеться в заяві Міненерго у вівторок увечері.

Воно підкреслило, що наслідки експлуатації ЗАЕС, яка через дії РФ перебуває в умовах позапроєктної загрози, тобто режиму, не передбаченого ані конструктивно, ані процедурно, неможливо належним чином оцінити через постійну військову присутність на ньому. Водночас Росія, яка атакувала важкою військовою технікою та окупувала цивільний ядерний об’єкт України, силою і терором блокує законний український регуляторний і операторський контроль над станцією, що є невід’ємною власністю України.

При цьому міністерство акцентувало, що від часу окупації станції РФ допустила системні, критично небезпечні деформації у технічному функціонуванні цього ядерного об’єкта. Воно наголосило на знищенні Росією основного джерела водопостачання ЗАЕС унаслідок підриву Каховської греблі, а також на багаторазових її відключеннях від української енергосистеми, що вже дев’ять разів призводили до повного знеструмлення станції – стану, який є прямою передумовою ядерної аварії.

"Умови, в яких ЗАЕС утримується тривалий час у режимі холодного зупину, під наглядом сторонніх невстановлених осіб і без доступу легітимного українського оператора, є принципово несумісними з базовими стандартами ядерної безпеки для об’єкта такого масштабу", – підкреслило Міністерство енергетики.

Як повідомлялося, раніше Путін на зустрічі з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо в Пекіні заявив, що "ми можемо співпрацювати з американськими партнерами і на Запорізькій АЕС. Ми, в принципі, побічно ці питання теж з ними обговорювали".

Він додав, що це "стосується і української сторони на Запорізькій АЕС". "І якщо складуться сприятливі обставини – ми обговорювали це з американськими колегами – ми можемо навіть втрьох на Запорізькій атомній станції попрацювати", – заявив Путін.

 

Теги: #путін #міненерго #відповідь

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:29 02.09.2025
Лукашенко: Білорусь продовжить підтримку Росії

Лукашенко: Білорусь продовжить підтримку Росії

19:12 02.09.2025
Прем'єр Словаччини після зустрічі з Путіним заявив про готовність передати "кілька послань" Зеленському

Прем'єр Словаччини після зустрічі з Путіним заявив про готовність передати "кілька послань" Зеленському

15:56 02.09.2025
Міненерго розглядає створення інтерактивної карти для розташування зарядних станцій для електромобілів

Міненерго розглядає створення інтерактивної карти для розташування зарядних станцій для електромобілів

15:47 02.09.2025
Путін і Сі Цзіньпін не обговорювали можливість розміщення китайських миротворців в Україні, стверджує Ушаков

Путін і Сі Цзіньпін не обговорювали можливість розміщення китайських миротворців в Україні, стверджує Ушаков

15:07 02.09.2025
Ердоган: Путін та Зеленський "ще не готови" до особистої зустрічі – ЗМІ

Ердоган: Путін та Зеленський "ще не готови" до особистої зустрічі – ЗМІ

13:40 02.09.2025
Путін закликав Європу припинити постачання газу та нафти в Україну

Путін закликав Європу припинити постачання газу та нафти в Україну

16:02 01.09.2025
Ердоган на зустрічі з Путіним: Зусилля Туреччини щодо завершення війни в Україні шляхом встановлення справедливого та тривалого миру тривають

Ердоган на зустрічі з Путіним: Зусилля Туреччини щодо завершення війни в Україні шляхом встановлення справедливого та тривалого миру тривають

14:41 01.09.2025
МЗС України про заяви Путіна на ШОС: Єдиний засіб від такої брехні – тиск на Москву

МЗС України про заяви Путіна на ШОС: Єдиний засіб від такої брехні – тиск на Москву

21:14 31.08.2025
Під час візиту в Китай, Путін знову буде викручуватись – Зеленський

Під час візиту в Китай, Путін знову буде викручуватись – Зеленський

10:49 30.08.2025
Під час візиту до Китаю Путін спробує узгодити позиції щодо війни проти України - ЗМІ

Під час візиту до Китаю Путін спробує узгодити позиції щодо війни проти України - ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Росіяни накопичують свої сили на деяких ділянках фронту, будемо відповідати на удари РФ - Зеленський

Зеленський: Сьогодні узгодили основу для подальших контактів з "Коаліцією охочих" щодо наповнення гарантій безпеки для України

СБУ сприймає підозру Вітюку як помсту за затримання співробітників НАБУ

Високопосадовця СБУ підозрюють у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні - САП

Прокуратура перекваліфікувала дії підозрюваного у вбивстві Парубія на "посягання на життя народного депутата"

ОСТАННЄ

Укроборонпром у перший день роботи на MSPO підписав три угоди про співпрацю - Сметанін

Порошенко з нардепами "Євросолідарності" ініціювали звернення Ради до міжнародних партнерів щодо вбивства Парубія

Трамп заявив що дуже розчарований Путіним і анонсував допомогу

Глава МЗС Чехії: Росія планує розширити мобілізацію, Путіна не цікавить мир

Росіяни накопичують свої сили на деяких ділянках фронту, будемо відповідати на удари РФ - Зеленський

Шмигаль та посол Туреччини в Україні обговорили співпрацю, зокрема у побудові безпілотників

МЗС у відповідь Путіну про ЗАЕС: Крадій має повернути вкрадене, а не пропонувати його комусь в оренду

Прем’єр Нідерландів анонсував візит до Парижа для участі у зустрічі "Коаліції охочих"

Зеленський: Сьогодні узгодили основу для подальших контактів з "Коаліцією охочих" щодо наповнення гарантій безпеки для України

Над проєктами у сфері культури, історії та релігії в Офісі президента буде працювати військова та науковиця Титаренко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА