20:32 02.09.2025

Росіяни накопичують свої сили на деяких ділянках фронту, будемо відповідати на удари РФ - Зеленський

Росіяни накопичують свої сили на деяких ділянках фронту, РФ не хоче миру та продовжує завдати ударів, Україна буде відповідати на них, зокрема, асиметрично, щоб Росія відчувала наслідки своєї нахабності, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Цими днями в Китаї Путін продовжує розказувати свої байки начебто він у війні не винний. Наче його хтось завжди "примушує" воювати, вбивати, заганяти дітей в укриття, посилати тисячі людей на штурми наших позицій. І зараз бачимо чергові накопичення російських сил на деяких ділянках фронту. От тільки до миру він ніяк примушуватись не хоче. Росія продовжує завдавати ударів. Звісно, ми будемо відповідати на це. Відповідати зокрема асиметрично, щоб Росія точно відчувала наслідки своєї нахабності", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у вівторок.

Він додав, що Україна продовжує працювати з партнерами заради тиску на Росію.

"Нічого, крім сили, Росія не чує і брехатиме, поки не буде достатньо сильних її втрат. Усі партнери це розуміють", - наголосив Зеленський.

За його словами, необхідні додаткові санкції, і тарифи, які обмежують російську торгівлю та фінансування для російської машини війни.

 

Теги: #фронт #зеленський #рф

