17:55 02.09.2025

У Львові попрощалися з Парубієм

Тисячі людей прийшли проститися з народним депутатом, колишнім головою Верховної Ради Андрієм Парубієм - до Собору святого Юра, на площу Ринок та Личаківський цвинтар у Львові.

У церемонії прощання взяли участь керівництво Верховної Ради спікер Руслан Стефанчук, його перший заступник Олександр Корнієнко, віцеспікерка Олена Кондратюк, мер Львова Андрій Садовий, експрем'єр-міністри Володимир Гройсман та Арсеній Яценюк, народні депутати.

"Сьогодні у Львові попрощалися з Андрієм Парубієм. Він — один із тих, хто не просто був свідком української історії, а творив її. На Майдані. У теробороні. У сесійній залі. Завжди — з чіткою позицією й готовністю відповідати за неї. Він жив політикою — у найкращому сенсі цього слова: боротьбою за свободу та роботою в ім’я України", - написав Стефанчук у Фейсбуці у вівторок.

 

