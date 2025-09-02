Інтерфакс-Україна
Події
15:40 02.09.2025

Судитимуть екскерівника Хмельницької окружної прокуратури, який незаконно отримав інвалідність - ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) завершили досудове розслідування стосовно колишнього керівника Хмельницької окружної прокуратури, який у шахрайський спосіб незаконно оформив собі пенсію по інвалідності.

"Слідство встановило, що у 2020 році посадовець за сприяння службових осіб медико-соціальної експертної комісії незаконно отримав довічно ІІ групу інвалідності", - йдеться в повідомленні ДБР в телеграм-каналі у вівторок.

При цьому, як зазначають в Бюро, прокурор достеменно знав про відсутність у нього функціональних порушень, які відповідають критеріям встановлення відповідної групи.

"Надалі він звернувся до територіального підрозділу Пенсійного фонду України та оформив пенсію. Загальна сума отриманих ним виплат становить понад 1 млн грн", - зазначається в повідомленні.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

Колишній прокурор обвинувачується у шахрайстві в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України).

Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна.

"Дії лікаря МСЕК, який сприяв у незаконному встановленні групи інвалідності, кваліфіковано за ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України (складання та видача завідомо неправдивого офіційного документа, вчинені групою осіб)", - інформують у відомстві.

Процесуальне керівництво здійснювала Генеральна інспекція Офісу Генерального прокурора.

