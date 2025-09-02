Інтерфакс-Україна
Події
13:20 02.09.2025

СБУ викрила агентурну групу ФСБ, яка коригувала ворожий вогонь по оборонцях Херсона

2 хв читати

Служба безпеки України викрила ще одну агентурну групу ФСБ РФ, яка коригувала артилерійські та дронові удари ворога по Силах оборони на правобережжі Херсонщини.

В телеграм-каналі у вівторок СБУ повідомляє, в Херсоні затримано учасника ворожого осередку - 65-річного місцевого мешканця, який чекав на повну окупацію регіону.

"Встановлено, що основним завданням агента було виявити склади зі зброєю, боєприпасами та амуніцією українських військ. Також пріоритетними "цілями" ворога були пункти базування Сил оборони і тактичних групи БпЛА, які виконують бойові завдання на південному фронті", - йдеться в повідомленні.

Для коригування вогневого ураження по цих локаціях агент на власному авто об’їжджав місцевість та фіксував об’єкти, які він вважав військовими.

За інформацією СБУ, під час таких розвідвилазок фігурант також відстежував напрямки руху та кількість ешелонів з бойовою технікою.

"Щоб зібрати додаткову інформацію, агент намагався випитувати її під виглядом побутових розмов у знайомих волонтерів. Далі фігурант передавав розвіддані своїй знайомій зі Скадовського району, яка після захоплення громади пішла на співпрацю з фсб", - зазначають у відомстві.

В СБУ уточнюють, що жінка виступала у ролі резидентки (старшої агентки) групи, яка дистанційно підшукувала та вербувала своїх "однодумців" з правобережжя області.

Співробітники СБУ нейтралізували агентурний осередок, задокументували злочини фігурантів та убезпечили локації Сил оборони в зоні ворожої розвідактивності.

При обшуку в затриманого агента вилучено 5 смартфонів, які він використовував для комунікації з резидентом групи.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави.

Також планується заочно повідомити про підозру резидентці від ФСБ, яка переховується на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини.

Комплексні заходи проводили спільно із співробітниками СБУ у Херсонській області та військової контррозвідки СБУ за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

 

Теги: #сбу #агенти_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:12 02.09.2025
СБУ викрила російського "крота" на ремонтній базі ЗСУ на Донеччині

СБУ викрила російського "крота" на ремонтній базі ЗСУ на Донеччині

17:17 01.09.2025
СБУ повідомила про підозру Кадирову за наказ використовувати українських полонених як "живий щит"

СБУ повідомила про підозру Кадирову за наказ використовувати українських полонених як "живий щит"

13:35 01.09.2025
Керівник Львівського СБУ щодо "російського сліду" вбивства Парубія: документуємо інформацію, відпрацьовуємо цю версію

Керівник Львівського СБУ щодо "російського сліду" вбивства Парубія: документуємо інформацію, відпрацьовуємо цю версію

10:51 01.09.2025
Колишня військова з Одеси працювала на ворога, готуючи атаки по місту - СБУ

Колишня військова з Одеси працювала на ворога, готуючи атаки по місту - СБУ

10:14 15.08.2025
СБУ з початку війни викрила 52 військовослужбовців Сил оборони, які були російськими агентами

СБУ з початку війни викрила 52 військовослужбовців Сил оборони, які були російськими агентами

10:21 14.08.2025
Охоронець школи єдиноборств на Одещині разом із друзями коригував ворожі атаки

Охоронець школи єдиноборств на Одещині разом із друзями коригував ворожі атаки

19:33 29.07.2025
Туск: У Польщі затримано 32 особи, підозрювані у співпраці з російськими спецслужбами

Туск: У Польщі затримано 32 особи, підозрювані у співпраці з російськими спецслужбами

19:26 29.07.2025
Туск: У Польщі затримано 32 особи, підозрювані у співпраці з російськими спецслужбами

Туск: У Польщі затримано 32 особи, підозрювані у співпраці з російськими спецслужбами

13:34 15.07.2025
СБУ і Нацполіція затримали ще 6 ворожих агентів, які готували теракти проти військовослужбовців Сил оборони

СБУ і Нацполіція затримали ще 6 ворожих агентів, які готували теракти проти військовослужбовців Сил оборони

10:23 14.07.2025
Правоохоронці викрили двох жінок, які намагалися підірвати суддю та підпалили автівку військового

Правоохоронці викрили двох жінок, які намагалися підірвати суддю та підпалили автівку військового

ВАЖЛИВЕ

Рютте: Основна увага приділяється зустрічі Зеленського та Путіна на наданню гарантій безпеки

Підозрюваний у вбивстві Парубія сказав журналістам, що визнає свою провину і хоче обміну на українських військових

Нацполіція викрила схему розкрадання 25 млн грн, виділених на е/є для потреб ЗСУ

Сили оборони звільнили селище Удачне на Донеччині – Генштаб ЗСУ

ПС ЗСУ: Збито 120 ворожих БпЛА із 150, є влучання у 9 локаціях

ОСТАННЄ

Стубб "не дуже оптимістичний" стосовно можливості домовитися про перемир'я або про рамки мирних переговорів найближчим часом через РФ

Рютте: Основное внимание уделяется встрече Зеленского и Путина и предоставлению гарантий безопасности

Уламки збитого у Києві БПЛА знайшли на території дитсадка – КМВА

Рютте: Основна увага приділяється зустрічі Зеленського та Путіна на наданню гарантій безпеки

УЧХ продовжує евакуацію цивільних із прифронтових громад Донеччини

Путін закликав Європу припинити постачання газу та нафти в Україну

Підозрюваний у вбивстві Парубія сказав журналістам, що визнає свою провину і хоче обміну на українських військових

Найближчі дні в Україні без опадів, на Прикарпатті та Закарпатті пройдуть короткочасні дощі та грози

В Україні запрацював портал "СтопТиск" задля унеможливлення тиску на бізнес – генпрокурор

Нацполіція викрила схему розкрадання 25 млн грн, виділених на е/є для потреб ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА