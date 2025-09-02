СБУ викрила агентурну групу ФСБ, яка коригувала ворожий вогонь по оборонцях Херсона

Служба безпеки України викрила ще одну агентурну групу ФСБ РФ, яка коригувала артилерійські та дронові удари ворога по Силах оборони на правобережжі Херсонщини.

В телеграм-каналі у вівторок СБУ повідомляє, в Херсоні затримано учасника ворожого осередку - 65-річного місцевого мешканця, який чекав на повну окупацію регіону.

"Встановлено, що основним завданням агента було виявити склади зі зброєю, боєприпасами та амуніцією українських військ. Також пріоритетними "цілями" ворога були пункти базування Сил оборони і тактичних групи БпЛА, які виконують бойові завдання на південному фронті", - йдеться в повідомленні.

Для коригування вогневого ураження по цих локаціях агент на власному авто об’їжджав місцевість та фіксував об’єкти, які він вважав військовими.

За інформацією СБУ, під час таких розвідвилазок фігурант також відстежував напрямки руху та кількість ешелонів з бойовою технікою.

"Щоб зібрати додаткову інформацію, агент намагався випитувати її під виглядом побутових розмов у знайомих волонтерів. Далі фігурант передавав розвіддані своїй знайомій зі Скадовського району, яка після захоплення громади пішла на співпрацю з фсб", - зазначають у відомстві.

В СБУ уточнюють, що жінка виступала у ролі резидентки (старшої агентки) групи, яка дистанційно підшукувала та вербувала своїх "однодумців" з правобережжя області.

Співробітники СБУ нейтралізували агентурний осередок, задокументували злочини фігурантів та убезпечили локації Сил оборони в зоні ворожої розвідактивності.

При обшуку в затриманого агента вилучено 5 смартфонів, які він використовував для комунікації з резидентом групи.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави.

Також планується заочно повідомити про підозру резидентці від ФСБ, яка переховується на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини.

Комплексні заходи проводили спільно із співробітниками СБУ у Херсонській області та військової контррозвідки СБУ за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.