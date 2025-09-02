Атаки на Нікопольщину: Пошкоджені житлові та адмінбудівлі, поранений 32-річний чоловік

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Російські війська обстрілювали Нікопольщину Дніпропетровської області, пошкоджені житлові та адміністративна будівля, постраждав чоловік, повідомив глава ОВА Сергій Лисак.

"Від вечора до ранку агресор ще кілька разів бив по Нікопольщині FPV-дронами та артилерією. Влучив по райцентру і Марганецькій громаді. Понівечені п'ятиповерхівка та адмінбудівля", - написав він в телеграмі.

За словами Лисака, до лікарів звернувся ще один чоловік, який постраждав через вечірню атаку на Нікополь. 32-річному пораненому надали допомогу, лікуватиметься амбулаторно.

Перелік пошкодженого ворогом за вчора збільшився – додалися приватний будинок і газогін, додав глава ОВА.