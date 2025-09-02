Ворог вдарив по Сумах, є постраждалі та пошкодження - ОВА

Російські війська в ніч на вівторок вдарили по Сумах, внаслідок чого є пошкодження та постраждалі, серед яких дитина, повідомив глава Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.

"Вночі ворог завдав ударів по Сумах. Внаслідок обстрілу зруйновано приміщення торгового ряду. Пошкоджено 4 житлові будівлі, вибито близько 50 вікон", - написав він в телеграмі.

За його словами, є постраждалі, які звернулися за амбулаторною домогою, серед них – дитина.

"Пожежу ліквідовано. Комунальні підприємства залучені до ліквідації наслідків. Штаб з ліквідації наслідків удару буде розгорнуто у ССШ 1 по вул. Герасима Кондратьєва з 9:00", - зазначив Кривошеєнко.

