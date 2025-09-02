Інтерфакс-Україна
Події
03:27 02.09.2025

Ворог вдарив по Сумах, є постраждалі та пошкодження - ОВА

1 хв читати

Російські війська в ніч на вівторок вдарили по Сумах, внаслідок чого є пошкодження та постраждалі, серед яких дитина, повідомив глава Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.

"Вночі ворог завдав ударів по Сумах. Внаслідок обстрілу зруйновано приміщення торгового ряду. Пошкоджено 4 житлові будівлі, вибито близько 50 вікон", - написав він в телеграмі.

За його словами, є постраждалі, які звернулися за амбулаторною домогою, серед них – дитина.

"Пожежу ліквідовано. Комунальні підприємства залучені до ліквідації наслідків. Штаб з ліквідації наслідків удару буде розгорнуто у ССШ 1 по вул. Герасима Кондратьєва з 9:00", - зазначив Кривошеєнко.

Джерело: https://t.me/serhii_kryvosheienko/520

Теги: #удар #постраждалі #суми

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:16 31.08.2025
Окупанти вранці обстріляли центр Херсона, пошкоджені медзаклад і багатоповерхівка, відомо про 6 постраждалих

Окупанти вранці обстріляли центр Херсона, пошкоджені медзаклад і багатоповерхівка, відомо про 6 постраждалих

05:36 31.08.2025
Росіяни вбили чоловіка у Херсоні, ще 4 мешканців постраждали - ОВА

Росіяни вбили чоловіка у Херсоні, ще 4 мешканців постраждали - ОВА

04:08 31.08.2025
Обстріли Дніпропетровщини: 1 загиблий і 6 поранених – ОВА

Обстріли Дніпропетровщини: 1 загиблий і 6 поранених – ОВА

21:11 30.08.2025
До 34  збільшилась кількість постраждалих внаслідок атаки РФ на Запоріжжя

До 34  збільшилась кількість постраждалих внаслідок атаки РФ на Запоріжжя

15:25 30.08.2025
Росіяни поцілили у ринок на Дніпропетровщині, четверо постраждалих

Росіяни поцілили у ринок на Дніпропетровщині, четверо постраждалих

13:02 30.08.2025
Число постраждалих у Запоріжжі через нічну комбіновану атаку РФ зросло до 29 осіб

Число постраждалих у Запоріжжі через нічну комбіновану атаку РФ зросло до 29 осіб

10:17 30.08.2025
Кількість постраждалих у Запоріжжі через ворожу атаку зросла до 25 осіб

Кількість постраждалих у Запоріжжі через ворожу атаку зросла до 25 осіб

10:12 30.08.2025
Один із постраждалих у Запоріжжі у тяжкому стані

Один із постраждалих у Запоріжжі у тяжкому стані

09:04 30.08.2025
Кількість постраждалих від нічної атаки в Запоріжжі збільшилась до 24 – Федоров

Кількість постраждалих від нічної атаки в Запоріжжі збільшилась до 24 – Федоров

06:40 30.08.2025
Кількість постраждалих через ворожий удар по Запоріжжю зросла до 16, серед них двоє дітей - ОВА

Кількість постраждалих через ворожий удар по Запоріжжю зросла до 16, серед них двоє дітей - ОВА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: У четвер на засіданні "Коаліції охочих" обговоримо підготовлені пункти гарантій безпеки

Кабмін делегував представників до керівної ради Американсько-українського інвестфонду відбудови

Зеленський доручив Умєрову скоординувати урядовців та енергокомпанії для закупівлі додаткових систем ППО

Окупанти зайняли Комишуваху Донецької області на кордоні з Запорізькою та Дніпропетровською - DeepState

Заступник голови Нацполіції: підозрюваного у вбивстві Парубія інструктували, про спільників наразі невідомо

ОСТАННЄ

ФДМУ призначив на 25 листопада електронний аукціон із продажу держпакета акцій ОПЗ

Ворог знову атакував припортову інфраструктуру Одещини - РДА

Обстріли Сумщини 1 вересня: постраждали семеро цивільних – ОВА

Окупанти втратили 144 особи на покровському напрямку - Генштаб

США розглянуть нові обмеження проти РФ через посилення обстрілів українських міст - міністр фінансів

Жовква обговорив із делегацією Норвегії фінансування виробництва українських дронів

Зеленский обсудил с лидерами коалиционных фракций Бундестага финансовую, оборонную поддержку и дипломатию

Підліток постраждала через удар ворожого БпЛА по прикордонній громаді Чернігівщини

Зеленський: Ірландія готова зробити внесок у гарантування безпеки для України

Зеленський і Рютте планують зміцнити позиції цієї осені

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА