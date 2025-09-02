Інтерфакс-Україна
Події
01:15 02.09.2025

Обстріли Сумщини 1 вересня: постраждали семеро цивільних – ОВА

1 хв читати

Протягом дня 1 вересня ворог інтенсивно атакував цивільну інфраструктуру Сумщини, внаслідок ударів постраждали семеро цивільних, повідомив керівник ОВА Олег Григоров.

"Є наслідки влучань у Сумській, Річківській, Ворожбянській, Білопільській, Великописарівській, Шалигинській та Дружбівській громадах", - написав він в телеграмі.

За словами Григорова, один із ворожих дронів поцілив у цивільну автівку, постраждав водій. Загалом постраждали семеро мирних жителів, усім надається необхідна медична допомога.

Крім того, в Сумському та Шосткинському районах пошкоджені десятки приватних будинків. Триває ліквідація наслідків. У різних мікрорайонах Сум атаки БпЛА призвели до пошкоджень цивільної інфраструктури та знеструмлень.

Тривають відновлювальні роботи.

Джерело: https://t.me/hryhorov_oleg/592

Теги: #сумська #інфраструктура #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:40 01.09.2025
Одну людину поранено внаслідок атаки російського дрона у Сумській області

Одну людину поранено внаслідок атаки російського дрона у Сумській області

08:18 01.09.2025
Двоє цивільних загинули внаслідок ворожої атаки КАБами в Запорізькій області

Двоє цивільних загинули внаслідок ворожої атаки КАБами в Запорізькій області

12:08 31.08.2025
Обстріли Херсонщини: 1 людина загинула, 8 поранено

Обстріли Херсонщини: 1 людина загинула, 8 поранено

07:27 31.08.2025
За добу ворог здійснив 391 обстріл Запорізької області, а в Запоріжжі вже 37 поранених

За добу ворог здійснив 391 обстріл Запорізької області, а в Запоріжжі вже 37 поранених

05:36 31.08.2025
Росіяни вбили чоловіка у Херсоні, ще 4 мешканців постраждали - ОВА

Росіяни вбили чоловіка у Херсоні, ще 4 мешканців постраждали - ОВА

04:08 31.08.2025
Обстріли Дніпропетровщини: 1 загиблий і 6 поранених – ОВА

Обстріли Дніпропетровщини: 1 загиблий і 6 поранених – ОВА

22:07 30.08.2025
Російські обстріли на Сумщині: поранено старосту села – ОВА

Російські обстріли на Сумщині: поранено старосту села – ОВА

09:35 30.08.2025
У Херсонській області одна людина загинула, семеро поранені через ворожі обстріли

У Херсонській області одна людина загинула, семеро поранені через ворожі обстріли

07:27 30.08.2025
Нічна атака на Запоріжжя: Пошкоджено 14 багатоповерхівок і понад 40 приватних будинків

Нічна атака на Запоріжжя: Пошкоджено 14 багатоповерхівок і понад 40 приватних будинків

07:22 30.08.2025
Внаслідок атак РФ на Запорізьку область 22 поранених, за добу завдано 613 ударів по 15 населених пунктах

Внаслідок атак РФ на Запорізьку область 22 поранених, за добу завдано 613 ударів по 15 населених пунктах

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: У четвер на засіданні "Коаліції охочих" обговоримо підготовлені пункти гарантій безпеки

Кабмін делегував представників до керівної ради Американсько-українського інвестфонду відбудови

Зеленський доручив Умєрову скоординувати урядовців та енергокомпанії для закупівлі додаткових систем ППО

Окупанти зайняли Комишуваху Донецької області на кордоні з Запорізькою та Дніпропетровською - DeepState

Заступник голови Нацполіції: підозрюваного у вбивстві Парубія інструктували, про спільників наразі невідомо

ОСТАННЄ

Окупанти втратили 144 особи на покровському напрямку - Генштаб

США розглянуть нові обмеження проти РФ через посилення обстрілів українських міст - міністр фінансів

Жовква обговорив із делегацією Норвегії фінансування виробництва українських дронів

Зеленский обсудил с лидерами коалиционных фракций Бундестага финансовую, оборонную поддержку и дипломатию

Підліток постраждала через удар ворожого БпЛА по прикордонній громаді Чернігівщини

Зеленський: Ірландія готова зробити внесок у гарантування безпеки для України

Зеленський і Рютте планують зміцнити позиції цієї осені

Апеляційний суд скасував вирок сторожу, який не відкрив укриття у поліклініці Деснянського району

Зеленський: У четвер на засіданні "Коаліції охочих" обговоримо підготовлені пункти гарантій безпеки

У центрі Києва вшановують памʼять Парубія

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА