Обстріли Сумщини 1 вересня: постраждали семеро цивільних – ОВА

Протягом дня 1 вересня ворог інтенсивно атакував цивільну інфраструктуру Сумщини, внаслідок ударів постраждали семеро цивільних, повідомив керівник ОВА Олег Григоров.

"Є наслідки влучань у Сумській, Річківській, Ворожбянській, Білопільській, Великописарівській, Шалигинській та Дружбівській громадах", - написав він в телеграмі.

За словами Григорова, один із ворожих дронів поцілив у цивільну автівку, постраждав водій. Загалом постраждали семеро мирних жителів, усім надається необхідна медична допомога.

Крім того, в Сумському та Шосткинському районах пошкоджені десятки приватних будинків. Триває ліквідація наслідків. У різних мікрорайонах Сум атаки БпЛА призвели до пошкоджень цивільної інфраструктури та знеструмлень.

Тривають відновлювальні роботи.

