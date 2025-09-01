Інтерфакс-Україна
22:55 01.09.2025

Жовква обговорив із делегацією Норвегії фінансування виробництва українських дронів

Заступник очільника Офісу глави держави Ігор Жовква зустрівся з норвезькою делегацією на чолі з директором управління міжнародної політики безпеки та операцій міністерства оборони Норвегії Арільдом Ейкеландом.

Як повідомляє пресслужба президента, сторони обговорили фінансування українського виробництва дронів. Жовква закликав партнерів продовжувати інвестиції у виготовлення безпілотників, які довели свою ефективність на полі бою.

"Підтримка України сьогодні – це внесок у безпеку Європи в довгостроковій перспективі. Зараз нам потрібні спільні виробництва, які працюватимуть для захисту України. Партнери, які вкладають у ці процеси вже зараз, отримуватимуть переваги завтра. Після завершення війни в Україні наші спільні виробництва працюватимуть на захист Європи", - сказав він.

Жовква подякував Норвегії за допомогу Україні, зокрема за посилення ППО та участь у програмі PURL, яка дає змогу купувати американську зброю.

Також заступник керівника ОП поінформував про дипломатичні зусилля для досягнення реального миру, зокрема про переговори президентів України та США за участю європейських лідерів у Вашингтоні.

"Україна підтвердила готовність до зустрічі з Росією на рівні лідерів. Проте за два тижні Москва не дала жодного позитивного сигналу готовності до дипломатії. Натомість росіяни завдавали цинічних ударів по українських містах", – сказав Жовква.

Окрема увага призначалася гарантіям безпеки. Жовква зазначив, що однією з найголовніших гарантій безпеки є сильна українська армія, та закликав продовжити підтримку ЗСУ.

Також сторони обговорили співпрацю між Україною та Об’єднаними експедиційними силами (JEF). Жовква подякував за надання Україні статусу посиленого партнерства й наголосив на тому, що наша країна готова наповнювати його практичним змістом. Сторони скоординували наступні кроки та узгодили спільні заходи в межах партнерства з JEF.

Джерело: https://president.gov.ua/news/investiciyi-u-virobnictvo-droniv-i-prodovzhennya-oboronnoyi-99909

Теги: #дрони #фінансування #норвегія

