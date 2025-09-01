Підрозділи Міноборони розмінували в серпні 5,7 тис. га сільгоспугідь

Підрозділи розмінування Міністерства оборони України у серпні 2025 року очистили від вибухонебезпечних предметів 5 973 га деокупованих територій, повідомила пресслужба відомства.

Міноборони уточнило, що було розміновано 5 653,77 га земель сільськогосподарського призначення, 7,64 км автомобільних доріг, 15,09 км ліній електропередачі, 66,94 км залізничих доріг та 9,74 га водойм.

Усього за місяць підрозділи розмінування виявили та знешкодили 8410 вибухонебезпечних предметів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення фахівці з розмінування знищили 458 714 небезпечних предметів.