Зеленський доручив Умєрову скоординувати урядовців та енергокомпанії для закупівлі додаткових систем ППО

Фото: https://www.facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський у понеділок провів засідання Ставки верховного головнокомандуючого, присвячене підготовці до опалювального сезону.

"Доручив секретарю РНБО Рустему Умєрову скоординувати урядовців, обласні адміністрації, енергокомпанії для закупівлі додаткових систем ППО меншої та середньої дальності, а також збільшити фінансування для виробників дронів. Пріоритет – збиття "шахедів". Звітувати про постачання щотижнево", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

Також учасники Ставки обговорили захист мереж та енергообʼєктів у прифронтових і прикордонних громадах, резервне забезпечення.

Окрім того, президент повідомив, що з літа триває підготовка секторів енергетики до зими.

"Вдячний усім, хто задіяний та повністю виконує поставлені завдання. Важливо випереджати графік підготовки, враховуючи всі загрози", - наголосив він.

Під час Ставки також були доповіді по напрямках щодо видобутку, постачання енергоресурсів, генерації електрики. Зеленський повідомив, що є важливі результати в команд "Нафтогазу" та "Укренерго", затверджені подальші заходи для закупівлі необхідних обсягів газу.

"Був також значний компонент щодо Повітряних сил. Прискорюємо постачання додаткових систем ППО для захисту від ракет. Розраховуємо на максимальну активність українських дипломатів у відповідних контактах з партнерами", - зауважив президент.

Він анонсував технологічну Ставку за участі виробників українських ракет, ключових типів дронів та інструментарію ППО.

"Збільшимо виробництво наших засобів ураження. Якість українських дипстрайків має відчутно зрости", - резюмував глава держави.