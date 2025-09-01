Інтерфакс-Україна
Події
15:25 01.09.2025

Зеленський доручив Умєрову скоординувати урядовців та енергокомпанії для закупівлі додаткових систем ППО

1 хв читати
Зеленський доручив Умєрову скоординувати урядовців та енергокомпанії для закупівлі додаткових систем ППО
Фото: https://www.facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський у понеділок провів засідання Ставки верховного головнокомандуючого, присвячене підготовці до опалювального сезону.

"Доручив секретарю РНБО Рустему Умєрову скоординувати урядовців, обласні адміністрації, енергокомпанії для закупівлі додаткових систем ППО меншої та середньої дальності, а також збільшити фінансування для виробників дронів. Пріоритет – збиття "шахедів". Звітувати про постачання щотижнево", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

Також учасники Ставки обговорили захист мереж та енергообʼєктів у прифронтових і прикордонних громадах, резервне забезпечення.

Окрім того, президент повідомив, що з літа триває підготовка секторів енергетики до зими.

"Вдячний усім, хто задіяний та повністю виконує поставлені завдання. Важливо випереджати графік підготовки, враховуючи всі загрози", - наголосив він.

Під час Ставки також були доповіді по напрямках щодо видобутку, постачання енергоресурсів, генерації електрики. Зеленський повідомив, що є важливі результати в команд "Нафтогазу" та "Укренерго", затверджені подальші заходи для закупівлі необхідних обсягів газу.

"Був також значний компонент щодо Повітряних сил. Прискорюємо постачання додаткових систем ППО для захисту від ракет. Розраховуємо на максимальну активність українських дипломатів у відповідних контактах з партнерами", - зауважив президент.

Він анонсував технологічну Ставку за участі виробників українських ракет, ключових типів дронів та інструментарію ППО.

"Збільшимо виробництво наших засобів ураження. Якість українських дипстрайків має відчутно зрости", - резюмував глава держави.

Теги: #ставка #доручення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:48 19.08.2025
Гривневі кредити для бізнесу подорожчали у липні до 16,9%, для населення - до 36,2%

Гривневі кредити для бізнесу подорожчали у липні до 16,9%, для населення - до 36,2%

21:24 15.08.2025
Сирський: Збільшуємо тиск на окупантів, протидіємо спробам противника просунутися вперед

Сирський: Збільшуємо тиск на окупантів, протидіємо спробам противника просунутися вперед

16:14 15.08.2025
Зеленський доручив уряду, ОП і секретарю РНБО оновити план зовнішньополітичної роботи на період до кінця року

Зеленський доручив уряду, ОП і секретарю РНБО оновити план зовнішньополітичної роботи на період до кінця року

16:05 15.08.2025
Є рішення щодо додаткового зміцнення напрямків на Донеччині - Зеленський

Є рішення щодо додаткового зміцнення напрямків на Донеччині - Зеленський

05:02 12.08.2025
Сирський: На Сумському напрямку маємо певні успіхи у звільненні української землі

Сирський: На Сумському напрямку маємо певні успіхи у звільненні української землі

16:14 18.07.2025
Зеленський доручив Шмигалю активізувати контрактування та поставку на фронт дронів, особливо дронів-перехоплювачів та дипстрайків

Зеленський доручив Шмигалю активізувати контрактування та поставку на фронт дронів, особливо дронів-перехоплювачів та дипстрайків

20:26 25.10.2024
Зеленський доручив зробити формат технологічної Ставки, у пріоритеті - дрони

Зеленський доручив зробити формат технологічної Ставки, у пріоритеті - дрони

20:07 04.06.2024
Захисту та відновленню енергетики має бути приділена тотальна увага всіх відповідальних посадовців

Захисту та відновленню енергетики має бути приділена тотальна увага всіх відповідальних посадовців

19:37 29.03.2024
Зеленський доручив главі СБУ, Держспецзв'язку, Мінцифрі та секретарю РНБО зібрати аналітику щодо роботи онлайн-казино і наступного тижня запропонувати рішення

Зеленський доручив главі СБУ, Держспецзв'язку, Мінцифрі та секретарю РНБО зібрати аналітику щодо роботи онлайн-казино і наступного тижня запропонувати рішення

15:40 12.10.2023
Зеленський доручив Федорову та Умєрову домогтися максимальної цифровізації постачання для Сил оборони

Зеленський доручив Федорову та Умєрову домогтися максимальної цифровізації постачання для Сил оборони

ВАЖЛИВЕ

Кабмін делегував представників до керівної ради Американсько-українського інвестфонду відбудови

Окупанти зайняли Комишуваху Донецької області на кордоні з Запорізькою та Дніпропетровською - DeepState

Заступник голови Нацполіції: підозрюваного у вбивстві Парубія інструктували, про спільників наразі невідомо

Позачергове засідання Ради НАТО-Україна пройде в Брюсселі через нещодавні атаки РФ - Сибіга

Заступник голови Нацполіції: ми не кажемо, що підозрюваний у вбивстві Парубія зізнався

ОСТАННЄ

Внаслідок вибуху в Ізмаїлі постраждав чоловік

НАБУ і САП вважають, що законопроєкт №12439 може перешкодити розслідуванню топкорупції

Угорщина та Сербія прискорять будівництво нафтопроводу між обома країнами - Сіярто

Відсутність згадки війни РФ проти України в декларації саміту ШОС свідчить про провал дипломатичних зусиль Москви - МЗС

СБУ повідомила про підозру Кадирову за наказ використовувати українських полонених як "живий щит"

Кабмін делегував представників до керівної ради Американсько-українського інвестфонду відбудови

Кабмін виділив 34 млн грн на водопостачання для Миколаївщини

Сили оборони не допустили прориву ворога у Мирноград – DeepState

Кабмін опублікував постанову про дозвіл депутаткам місцевих рад безперешкодно перетинати держкордон під час воєнного стану

У Львові на Збоїщах завершили ексгумацію поховань польських військових, полеглих у вересні 1939 р.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА