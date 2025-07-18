Зеленський доручив Шмигалю активізувати контрактування та поставку на фронт дронів, особливо дронів-перехоплювачів та дипстрайків

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Президент України Володимир Зеленський доручив міністру оборони Денису Шмигалю активізувати виконання домовленостей щодо дронів, особливо дронів-перехоплювачів, а також дипстрайків, та терміново укласти відповідні контракти.

"Доповідь міністра оборони України Дениса Шмигаля. Вже триває фактично аудит домовленостей, які потребують пришвидшеного контрактування. Зокрема, це стосується дронів, і особливо дронів-перехоплювачів. Доручив терміново укласти всі відповідні контракти щодо дронів, які потрібні нашим Силам оборони України", - написав Зеленський у телеграмі у п'ятницю.

"Також обговорили забезпечення дипстрайків – частоту наших ударів, пріоритетні завдання. Вдячний усім залученим підрозділам за влучність", - додав Зеленський.

Президент також повідомив, що у понеділок, 21 липня, міністр оборони представить конкретну програму роботи Міністерства та ключові пріоритети, які буде реалізовано короткостроково, наступними тижнями, і середньостроково, за наступні шість місяців.