16:14 15.08.2025

Зеленський доручив уряду, ОП і секретарю РНБО оновити план зовнішньополітичної роботи на період до кінця року

Президент України Володимир Зеленський під час наради з командою Кабінету міністрів, Офісу президента та секретарем РНБО Рустемом Умєровим доручив оновити план зовнішньополітичної роботи на період до кінця року.

"Провів нараду з командою уряду, Офісу, секретарем РНБО щодо нашої дипломатичної роботи – найбільш пріоритетних напрямів. Зокрема, щодо фінансування Сил оборони України, аудиту дієвості коаліцій із партнерами, спеціальних форматів, змісту наших двосторонніх відносин по ключових глобальних напрямах і роботи на рівні Євросоюзу. Доручив оновити план зовнішньополітичної роботи на час до кінця року", - написав Зеленський у телеграм-каналі у п'ятницю.

Він очікує на представлення оновленого плану роботи у понеділок.

