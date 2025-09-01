Помер аніматор, автор "Пригод капітана Врунгеля" та "Острову скарбів" Радна Сахалтуєв

Помер художник-аніматор Радна Сахалтуєв, автор образів у мультфільмах "Пригоди капітана Врунгеля", "Лікар Айболить" та "Острів скарбів", повідомив кінокритик і кінознавець Сергій Тримбач.

"Радна Сахалтуєв точно мав крила. З їхньою допомогою він підносився над світом буденщини і пісноти, ними винагороджував усіх нас яскравим даром бачити нас самих у сміховому позитиві", - написав він у фейсбуці.

Тримбач нагадав також про інші роботи Майстра, зокрема для журналу "Перець" та "Пізнайко": "Було не тільки кіно. У 1970-1980-ті роки працював для сатирико-гумористичного журналу "Перець". Брав участь в ілюструванні дитячого журналу "Пізнайко". А стільки книжок він оформив як художник, як веселий і фантазійний пізнавач світів ще незайманих і необроблених людською енергією", – згадує про митця Тримбач.

Художнику було 90 років. З 1961 він працював у Києві у Творчому об'єднанні художньої мультиплікації "Київнаукфільму". Член Національних спілок художників (1972) і кінематографістів України.