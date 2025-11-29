У Києві покажуть унікальний проєкт художника Петра Бойка "Мій дім - мій хаос"

Український художник Петро Бойко та Асоціація мистецтвознавців, експертів, оцінювачів та реставраторів представляють масштабний виставковий проєкт "Мій Дім – Мій Хаос".

Відвідувачі відчують себе всередині живої історії, вони потраплять у простір, що змінюється, доповнюється та розвивається у часі.

Експозиція "Мій Дім – Мій Хаос" поєднає мистецтво, музику, перформанс і нові формати взаємодії з глядачем.

Петро Бойко спільно з професійною колегією – мистецтвознавцями, галеристами, колекціонерами, кураторами та юристами – здійснив глибоку ревізію свого архіву, виокремивши твори, які стали віхами його художньої еволюції.

Мистецьке значення проєкту "Мій Дім – Мій Хаос" розгортається навколо головної ідеї автора: хаос навколо нас є моделлю космічного хаосу, а творчий процес – це спосіб його осмислення та впорядкування. Це історія про те, як домашній безлад стає масштабованою метафорою всесвіту, а мистецтво – актом впорядкування реальності.

У середу, 3 грудня, о 17:00, відбудеться офіційне відкриття та дві ключові прем’єри.

У межах відкриття відбудеться презентація "Золотої серії Петра Бойка" – ретельно відібраної колекції робіт, що презентує найбільш знакові полотна митця за тридцятилітню творчу кар’єру.

Кожна робота, включена до "Золотої серії", буде засвідчена спеціальним багаторівневим сертифікатом автентичності – унікальною інновацією для українського арт-ринку.

Паралельно буде представлено унікальний для українського мистецького середовища лімітований мультимедійний каталог "Мій Дім – Мій Хаос".

Це не звичайна друкована публікація, а колекційна монета, що виступає персональним ключем доступу до розширеного мультимедійного контенту:

нових робіт Петра Бойка;

відео колаборації з гуртом HLIBOROB;

рідкісних архівних фото та документів;

авторського коміксу за мотивами творчості художника.

Каталог має динамічну структуру – матеріали оновлюються та доповнюються в реальному часі, тож власники фактично отримують "живий архів".

Додаткові бонуси для власників каталогу – оригінальна картина автора, особистий лист-картмаксимум до глядача та право безкоштовного відвідування всіх майбутніх проєктів автора.

Одна виставка – багато подій, таку ідею заклали організатори виставки.

За кілька днів до офіційного старту проєкту відбудеться й закрите передвідкриття, під час якого триватимуть зйомки нового кліпу гурту HLIBOROB у самому просторі виставки.

Запрошені гості стануть співучасниками дійства, а саме:

потраплять в кадр;

стануть свідками творчого процесу;

зазирнуть "за лаштунки" музичного та мистецького виробництва.

Апогеєм вечора буде прем’єра нової пісні "Начувайся".

13 грудня

Під час ярмарку майстрів відбудеться авторський перформанс Петра Бойка в образі Святого Миколая. Гості зможуть зануритися в атмосферу українських зимових традицій у поєднанні з сучасною мистецькою мовою наївного живопису.

14 січня – пройде камерний вечір-зустріч з Петром Бойком

Художник проведе камерний вечір-перформанс та інтерактивний майстер-клас.

Учасники зможуть:

поспілкуватися з автором та мистецтвознавцями у невимушеній атмосфері;

створити разом із автором персональні футболки;

доторкнутися до процесу творчості в живому контакті та святковому настрої.

Довідково:

Петро Бойко – український художник, представник актуального живопису. У своїй понад 30-річній кар’єрі створив сотні робіт, що нині зберігаються у приватних і корпоративних колекціях в Україні, Європі, США та Канаді. Його творчість поєднує експресивність кольору, інтелектуальну композицію та філософський підтекст, що робить його одним із помітних авторів українського арт-процесу.

Деталі:

3 грудня 2025 – 18 січня 2026, Національний музей декоративного мистецтва України

Контакти для медіа:

+380 98 660 4144, [email protected]

Для журналістів доступні:

пресфото, преспакет, відеоматеріали.