Зеленський відвідав нову початкову школу у Броварах

Фото: https://t.me/Mykola_Kalashnyk

Президент України Володимир Зеленський відвідав одну зі шкіл Київської області, де поспілкувався з дітьми та вчителями.

"У школі є все для безпечного, комфортного й цікавого навчання. Тут подбали і про безбар’єрність. Це дуже важливо. Саме так маємо підтримувати наших дітей, допомагати їм і створювати умови, в яких діти хочуть вчитися, розвиватися та мріють про велике", - написав Зеленський у телеграм-каналі у понеділок.

У свою чергу, начальник обласної воєнної адміністрації Микола Калашник повідомив, що президент відвідав нову початкову школу у Броварах, де ознайомився з роботою та привітав привітав першокласників з Днем знань.

"Школа розрахована на учнів 1–4 класів і спроєктована з урахуванням особливостей молодшого віку. Вона не просто нова — вона інша. Її ідея — не лише навчати, а й розвивати, підтримувати, надихати", - повідомив Калашник у телеграм-каналі.

За його словами, у школі навчатиметься 960 учнів у 32 класах, серед яких — 8 перших.

Окрім того, заклад працює за моделлю школи повного дня: навчання відбувається зранку, а після обіду учні займаються в гуртках, секціях та творчих студіях.

"Для першачків облаштовано спальні кімнати, також є сучасні кабінети, лабораторії, лінгафонні класи та простори для дослідницької й проєктної роботи", - додав він.