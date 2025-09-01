В Україні працює 56 релокованих шкіл - Лісовий

Фото: https://www.facebook.com/oksenlisovyi

В Україні працює 56 релокованих шкіл, 4 з них із Донецької області, повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

"Сьогодні одразу 4 релоковані школи з Донеччини відкривають двері для дітлахів у нових містах. Загалом 56 релокованих шкіл у всій країні — це означає, що діти залишаються у своїй шкільній спільноті. Ще понад 338 тисяч дітей, які сьогодні не можуть почати навчальний рік в Україні, продовжують здобувати освіту дистанційно в українських школах", - написав Лісовий в мережі Facebook.

Також він розповів, що на сьогодні понад 178 тис. молодих людей обрали для себе освіту в українських закладах вищої освіти (без урахування вступників до військових та інших спеціалізованих закладів).

"Це важливий сигнал довіри до нашої системи навіть у час війни. Бачимо, що багато хто обирає напрями, критично потрібні для відбудови та розвитку країни, а саме: медицину, інженерію, будівництво. Держава продовжує підтримувати студентів: понад 50% з них отримають фінансову допомогу", - написав міністр.

Крім того, за його словами, уже подано понад 66 тис. заяв на вступ до профтехів та понад 248 тис. - до закладів фахової передвищої освіти.

"Вступна кампанія ще триватиме до жовтня. Це свідчить: професійні й фахові коледжі стають все привабливішими для молоді, бо дають реальні можливості швидко опанувати професію, потрібну для економіки та відбудови країни", - додав він.