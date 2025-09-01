Європа обмірковує повітряну зону безпеки над Україною для відновлення авіасполучення - ЗМІ

Європейські країни розглядають можливість у межах врегулювання ситуації в Україні гарантувати безпеку повітряного простору на заході країни і поетапно розширювати такі заходи на схід, повідомило видання The Telegraph у суботу з посиланням на джерела.

"Європейці ведуть дискусії про введення закритої для військової авіації зони, щоб Україна могла впевнено відновити рейси цивільної авіації. Схема, про яку може розповісти The Telegraph, почне працювати на заході країни, поступово вона охоплюватиме дедалі більший авіапростір, поки вся країна не стане достатньо безпечною для комерційного авіасполучення", - інформує видання.

За даними газети, у місії можуть задіяти західні винищувачі і наземні системи ППО, щоб спочатку відкрити аеропорт Львова та інші повітряні гавані на заході України. У міру дотримання угод про припинення вогню дія місії може поширитися на схід до Києва та інших міст.

The Telegraph пояснює, що відновлення авіасполучення має стати ключовим елементом для залучення інвестицій в Україну і повернення біженців.