Російський агресор невпинно обстрілював населені пункти України, є жертви, постраждалі, руйнування

Начальник Чернігівської обласної військової адміністрації Вʼячеслав Чаус повідомив про трьох постраждалих цивільних жителях області внаслідок російських обстрілів протягом минулого тижня.

"Вчора через атаку ворожого FPV-дрона поранень зазнав 40-річний цивільний чоловік із Семенівки. Лікарі екстренки надали допомогу на місці… Росіяни безпілотниками атакували й обласний центр (Чернігів – ІФ-У). Удари прийшлися по житловій забудові й одному з підприємств міста. Є руйнування. Також поранень зазнали цивільні жінки - 48 і 68 років", - написав Чаус в телеграм в понеділок.

За словами голови ОВА, загалом зазнали ударів росіян минулого тижня 49 населених пунктів Чергігівської області. Зафіксовано 307 обстрілів та 609 вибухів.

Найчастіше ворог атакує прикордонні з РФ Новгород-Сіверський та Корюківський райони. "Через щоденні обстріли в Новгород-Сіверському районі пошкоджені будинки, непрацююча автозаправна станція та потужності с/г підприємства. Було влучання в обʼєкти енергетичної інфраструктури. У Корюківському районі внаслідок ударів БпЛА в різних населених пунктах пошкоджені або зруйновані домівки людей і вантажівка - звичайний молоковоз", - розповів він.

В Ніжинському районі російські окупанти атакували обʼєкти критичної інфраструктури, пошкоджено будинки та автівку.

Раніше повідомлялося, що в Ніжинському районі в неділю понад 30 тис. домогосподарств, частина Ніжина залишилися без енергопостачання внаслідок удару окупантів по об’єкту цивільної критичної інфраструктури.

Як повідомила пресслужба Харківської облпрокуратури, жінка загинула, а її чоловік постраждав внаслідок атаки російського fpv-дрону на цивільне авто близько 22:30 в неділю у с. Подоли (Купʼянський р-н Харківської обл.).

"59-річного чоловіка з пораненнями госпіталізували до лікарні. Його дружина, якій було 51 рік, загинула. Автомобіль пошкоджено",- йдеться в повідомленні.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними начальника обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, у с. Нечволодівка (Кіндрашівська громада) постраждав 67-річний чоловік; у Куп'янську - 43-річний чоловік.

За підсумками доби російські окупанти завдали ударів по 11 населених пунктах Харківської області. Внаслідок ворожих обстрілів у Харківському районі пошкоджено магазин і приватні будинки, у Куп'янському –два приватні будинки, господарчу споруду та автомобіль, в Ізюмському - приватний будинок.

Як повідомив начальник міської військової адмініст рації Вячеслав Задоренко, ЗС РФ близько 21:50 неділі обстріляли з РСЗВ с. Лобанівку (Дергачівська громада Харківської обл.). "У результаті ударів з реактивної артилерії у селі спалахнула пожежа – горіли приватні будинки. Інформація про постраждалих станом на зараз (22:20 - ІФ-У) не надходила", - написаввін у телеграм-каналі.

Мирна жителька Білопільської громади отримала поранення внаслідок атаки російського дрона увечері неділі, повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров у телеграм.

"Пізно ввечері ворожий дрон влучив у цивільне авто у Білопільській громаді. Постраждала 41-річна місцева жителька. Жінку з пораненнями доставили до лікарні, вона перебуває у тяжкому стані. Медики надають необхідну допомогу", - написав Григоров у телеграм-каналі.

Жителька с. Преображенка отримала поранення внаслідок ворожої атаки, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров в телеграм-каналі у неділю.

"66-річна жінка дістала поранень внаслідок атаки росіян. Окупанти завдали удару по селу Преображенка Пологівського району. Сталася пожежа. Поранена жінка. Медики надали їй всю необхідну допомогу", написав Федоров у телеграм.

Двоє мешканців Донеччини загинуло минулої доби через російські обстріли, вісім постраждало, повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"За 31 серпня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Білицькому та Іверському. Ще 8 людей в області за добу дістали поранення", - написав він у телеграмі у понеділок.