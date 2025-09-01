Генштаб зафіксував впродовж доби 190 бойових зіткнень

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 190 бойових зіткнень. Про це ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 понеділка.

"Вчора противник завдав одного ракетного та 67 авіаційних ударів, застосувавши одну ракети й скинувши 117 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5 780 обстрілів, зокрема 74 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5 780 дронів-камікадзе", - повідомляє Генштаб