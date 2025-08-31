Під час візиту в Китай, Путін знову буде викручуватись – Зеленський

Росія – єдина хто хоче війни і саме на Росію слід тиснути, заявив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні в неділю. Таким чином голова держави прокоментував участь Путіна в саміті ШОС в Китаї.

"Зараз, під час свого візиту в Китай, Путін знову буде викручуватись. Це його спорт номер один. Усі у світі заявляли, що треба припинити вогонь. Усі наполягали, що війна має завершитись. Такою була позиція всіх, – Китаю, говорили про це з Прем'єр-міністром Індії. Також з іншими лідерами, які зараз там, на саміті, – Туреччина, Азербайджан, Казахстан. Майже всі інші у світі теж за припинення війни", - сказав Зеленський.

Він також подякував Папі Римському за заяву із закликом припинити вогонь.

"Єдиний, хто хоче війни, – це Росія. Тому будемо тиснути й надалі – саме на Росію треба тиснути. Розраховуємо, що ніхто не буде толерувати затягування війни. Розраховуємо на сильну позицію Сполучених Штатів Америки, Європи, країн Двадцятки. Ця війна додає тільки дестабілізації світовим процесам. Росія повинна за це платити. І це буде", - заявив Зеленський.