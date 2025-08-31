Інтерфакс-Україна
Події
21:14 31.08.2025

Під час візиту в Китай, Путін знову буде викручуватись – Зеленський

1 хв читати
Під час візиту в Китай, Путін знову буде викручуватись – Зеленський

Росія – єдина хто хоче війни і саме на Росію слід тиснути, заявив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні в неділю. Таким чином голова держави прокоментував участь Путіна в саміті ШОС в Китаї.

"Зараз, під час свого візиту в Китай, Путін знову буде викручуватись. Це його спорт номер один. Усі у світі заявляли, що треба припинити вогонь. Усі наполягали, що війна має завершитись. Такою була позиція всіх, – Китаю, говорили про це з Прем'єр-міністром Індії. Також з іншими лідерами, які зараз там, на саміті, – Туреччина, Азербайджан, Казахстан. Майже всі інші у світі теж за припинення війни", - сказав Зеленський.

Він також подякував Папі Римському за заяву із закликом припинити вогонь.

"Єдиний, хто хоче війни, – це Росія. Тому будемо тиснути й надалі – саме на Росію треба тиснути. Розраховуємо, що ніхто не буде толерувати затягування війни. Розраховуємо на сильну позицію Сполучених Штатів Америки, Європи, країн Двадцятки. Ця війна додає тільки дестабілізації світовим процесам. Росія повинна за це платити. І це буде", - заявив Зеленський.

 

 

Теги: #путін #шос #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:46 31.08.2025
У програмі PURL вже акумульовано 2 мільярди доларів

У програмі PURL вже акумульовано 2 мільярди доларів

21:26 31.08.2025
Зеленський сподівається на результативність розслідування убивства Парубія

Зеленський сподівається на результативність розслідування убивства Парубія

20:38 31.08.2025
Працюємо, щоб забезпечення на осінь для армії було достатнім – Зеленський

Працюємо, щоб забезпечення на осінь для армії було достатнім – Зеленський

13:38 31.08.2025
Зеленський та Залужний, а також їх партії отримали б найвищу підтримку українців в разі виборів – соцопитування "Рейтинга"

Зеленський та Залужний, а також їх партії отримали б найвищу підтримку українців в разі виборів – соцопитування "Рейтинга"

13:32 31.08.2025
Зеленський: запланували нові діпстрайки по РФ

Зеленський: запланували нові діпстрайки по РФ

18:17 30.08.2025
Зеленський: Індія готова донести сигнал про припинення вогню Росії та іншим лідерам на саміті ШОС

Зеленський: Індія готова донести сигнал про припинення вогню Росії та іншим лідерам на саміті ШОС

17:19 30.08.2025
Зеленський: Розраховуємо, що на зустрічах в Китаї звучатиме підтримка щодо припинення вогню

Зеленський: Розраховуємо, що на зустрічах в Китаї звучатиме підтримка щодо припинення вогню

10:49 30.08.2025
Під час візиту до Китаю Путін спробує узгодити позиції щодо війни проти України - ЗМІ

Під час візиту до Китаю Путін спробує узгодити позиції щодо війни проти України - ЗМІ

09:56 30.08.2025
Зеленський після чергового нічного удару РФ: Тепер ми розраховуємо на реальні дії

Зеленський після чергового нічного удару РФ: Тепер ми розраховуємо на реальні дії

21:13 29.08.2025
Зеленський вшанував пам’ять загиблих унаслідок удару РФ по житловому будинку та закликав до посилення санкцій

Зеленський вшанував пам’ять загиблих унаслідок удару РФ по житловому будинку та закликав до посилення санкцій

ВАЖЛИВЕ

У програмі PURL вже акумульовано 2 мільярди доларів

Зеленський сподівається на результативність розслідування убивства Парубія

Сили безпілотних систем вразили 613 ворожих цілей впродовж доби

Спецпідрозділ ГУР "Примари" знищив засоби ППО окупантів в Криму

Війна змусила розвідувальні служби змінити свій підхід до інформаційної безпеки - Буданов

ОСТАННЄ

Рятувальники витягли трьох хлопців з вентиляційної шахти у Харкові

Одна людина постраждала внаслідок удару ворога по селу в Запорізькій області

Сили безпілотних систем вразили 613 ворожих цілей впродовж доби

Спецпідрозділ ГУР "Примари" знищив засоби ППО окупантів в Криму

Заклик папи Лева XIV до негайного припинення вогню – чіткий сигнал для міжнародної спільноти - Єрмак

Мерц: союзники наразі обговорюють не відправку військ, а можливі гарантії безпеки для України

Девіс у Львові відвідала офіс Lviv Croissants та зустрілася з головним рабином західної України

Чорновол впевнена, що Парубія було вбито на замовлення РФ

Тетяна Чорновол може стати народним депутатом замість Парубія

Фон дер Ляєн наголошує на необхідності посилення оборони: Путін не змінився, за 25 років він почав 4 війни

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА