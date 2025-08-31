Спецпідрозділ ГУР "Примари" знищив засоби ППО окупантів в Криму

Спецпідрозділ Головного управління розвідки (ГУР) "Примари" знищив 5 важливих цілей, що були частиною системи ППО окупантів у Криму, повідомило ГУР в телеграм-каналі у неділю.

"Бійці спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" продовжують системний процес знищення системи ППО російських окупаційних військ у Криму", - йдеться в повідомленні.

Зокрема у переліку вражених цілей вказані: РЛК "утьос-Т"; радіотелескоп РТ-70; комплекс "ґлонасс" в куполі; БРЛС МР-10М1 "мис" М1; РЛС 96Л6-АП зі складу ЗРК С-400.