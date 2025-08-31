Інтерфакс-Україна
Події
19:18 31.08.2025

Спецпідрозділ ГУР "Примари" знищив засоби ППО окупантів в Криму

1 хв читати
Спецпідрозділ ГУР "Примари" знищив засоби ППО окупантів в Криму

Спецпідрозділ Головного управління розвідки (ГУР) "Примари" знищив 5 важливих цілей, що були частиною системи ППО окупантів у Криму, повідомило ГУР в телеграм-каналі у неділю.

"Бійці спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" продовжують системний процес знищення системи ППО російських окупаційних військ у Криму", - йдеться в повідомленні.

Зокрема у переліку вражених цілей вказані: РЛК "утьос-Т"; радіотелескоп РТ-70; комплекс "ґлонасс" в куполі; БРЛС МР-10М1 "мис" М1; РЛС 96Л6-АП зі складу ЗРК С-400.

 

Теги: #гур #ппо #крим #знищення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:45 31.08.2025
Сили безпілотних систем вразили 613 ворожих цілей впродовж доби

Сили безпілотних систем вразили 613 ворожих цілей впродовж доби

15:29 31.08.2025
РФ в інформвійні працює на делегітимізацію демократій та послаблення підтримки України - ексначальник ГУР

РФ в інформвійні працює на делегітимізацію демократій та послаблення підтримки України - ексначальник ГУР

10:01 30.08.2025
Минула ніч стала п'ятою за кількістю випущених по Україні та знешкоджених дронів і ракет за всю війну

Минула ніч стала п'ятою за кількістю випущених по Україні та знешкоджених дронів і ракет за всю війну

09:15 30.08.2025
ПС ЗСУ: черговий рекорд - збито або подавлено 548 цілей із 582

ПС ЗСУ: черговий рекорд - збито або подавлено 548 цілей із 582

22:53 29.08.2025
Франція та Німеччина нададуть Україні додаткові засоби ППО після масованих авіаударів РФ

Франція та Німеччина нададуть Україні додаткові засоби ППО після масованих авіаударів РФ

18:41 29.08.2025
У Генштабі спростували масове переведення військовослужбовців з ППО до піхоти

У Генштабі спростували масове переведення військовослужбовців з ППО до піхоти

10:32 29.08.2025
ГУР уразило російську РЛС у Криму в ніч на 28 серпня

ГУР уразило російську РЛС у Криму в ніч на 28 серпня

19:50 28.08.2025
У МЗС України закликали партнерів визнати геноцидом депортацію кримських татар

У МЗС України закликали партнерів визнати геноцидом депортацію кримських татар

18:51 28.08.2025
У РФ знищено інфраструктуру вузлової залізничної станції Твєрь - джерела

У РФ знищено інфраструктуру вузлової залізничної станції Твєрь - джерела

10:00 28.08.2025
ППО знищила й подавила 589 із 629 цілей, зафіксовані влучання на 13 локаціях та уламки ще на 26 – ПС ЗСУ

ППО знищила й подавила 589 із 629 цілей, зафіксовані влучання на 13 локаціях та уламки ще на 26 – ПС ЗСУ

ВАЖЛИВЕ

Сили безпілотних систем вразили 613 ворожих цілей впродовж доби

Війна змусила розвідувальні служби змінити свій підхід до інформаційної безпеки - Буданов

РФ може посилити удари по українській енергетиці в найближчі тижні - ISW

Літній наступ окупантів закінчився практично нічим - Генштаб

Окупанти за добу втратили 810 осіб та 83 од. спецтехніки

ОСТАННЄ

Рятувальники витягли трьох хлопців з вентиляційної шахти у Харкові

Одна людина постраждала внаслідок удару ворога по селу в Запорізькій області

Заклик папи Лева XIV до негайного припинення вогню – чіткий сигнал для міжнародної спільноти - Єрмак

Мерц: союзники наразі обговорюють не відправку військ, а можливі гарантії безпеки для України

Девіс у Львові відвідала офіс Lviv Croissants та зустрілася з головним рабином західної України

Чорновол впевнена, що Парубія було вбито на замовлення РФ

Тетяна Чорновол може стати народним депутатом замість Парубія

Фон дер Ляєн наголошує на необхідності посилення оборони: Путін не змінився, за 25 років він почав 4 війни

Для успіху в інформвійні треба бути у "наступі", щоб ворог не нав'язував нам наративи - Огризко

Парубія відспівають у Соборі Св.Юра та поховають на Личаківському цвинтарі у Львові 2 вересня – мер

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА